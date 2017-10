Tajemnica związku Wałęsów. Przejmująca spowiedź prezydenta. O czym piszemy w nowym „Wprost”?

Już wcześniej skarżył się znajomym, że ma do żony żal. Chodzi o autobiografię, w której Danuta Wałęsowa opowiedziała dziennikarzowi o ich wspólnym życiu. Teraz sam przerwał milczenie. Opowiada o sobie jak o mężu i ojcu, który stracił rodzinę i jest samotny.„W swoich autobiografiach, tak naprawdę pisanych przez jego współpracowników, nie wspominał o sprawach prywatnych. Kiedy przychodzili do niego dziennikarze przeprowadzić wywiad, trwało to zazwyczaj godzinę, pół, nie mieli czasu ani okoliczności, by go poznać. A my mieliśmy szansę być blisko, zdobyć jego zaufanie. Rozmawialiśmy długo” – mówi Cezary Łazarewicz, współautor książki „Ja”, czyli rozmowy, którą razem z Andrzejem Boberem przeprowadził z Lechem Wałęsą. Więcej – w najnowszym wydaniu tygodnika „Wprost”.

We „Wprost” także o tym, jak naprawdę działa rosyjska machina propagandowa w Europie Środkowej. W jakich obszarach umacnia się prorosyjskie lobby? Czy istnieje wspólny dla państw tego regionu wzorzec działania prokremlowskich sił? Dziennikarze z Polski, Węgier, Czech i ze Słowacji postanowili przyjrzeć się rosyjskim wpływom w tych krajach. Na łamach „Wprost” - pierwsze wyniki tego międzynarodowego śledztwa.

„Wprost” wraca też do tego, co i za ile sprzedają Polakom zachodnie sieci sklepów. A sprzedają na przykład mydło w płynie Isana. Mydło sprzedawane w polskim Rossmannie kosztuje 3,49 zł. W niemieckim: 0,49 euro, czyli w przeliczeniu: 2,10 zł. Niemcy za to samo mydło płacą o 40 proc. mniej. Inny produkt - dezodorant dla mężczyzn. Ta sama wersja produktu, opakowanie, pojemność. W polskim Rossmannie: 12,99 zł. W niemieckim 1,65 euro, czyli 7 zł. Wychodzi prawie o połowę taniej! Zarabiamy trzy razy mniej niż Niemcy, a za niektóre produkty płacimy w sklepach dwa razy więcej od nich. Oto, jak zachodnie sieci handlowe biją po kieszeniach Polaków – pisze we „Wprost” Szymon Krawiec.

Piątkowa wizyta prezesa PiS u prezydenta to sygnał pojednania. Ale jednocześnie w partii ruszyły tajne prace nad ordynacją . Chodzio to, by po wyborach obóz władzy mógł odrzucić każde weto.



. Chodzio to, by po wyborach obóz władzy mógł odrzucić każde weto. – Trzeba zdemokratyzować partię. Chcę to zrobić jako jej przewodniczący – mówi poseł Piotr Misiło , członek władz klubu poselskiego Nowoczesnej.



, członek władz klubu poselskiego Nowoczesnej. Obiecuje, że zajmie się dzieckiem jak swoim. Ale czasem potrafiuderzyć, wyzwać, podać maluchowi leki nasenne albo okraść mieszkanie . Niania z piekła rodem .



. Portale randkowe są popularniejsze od niektórych portali horyzontalnych. A przez to, że mają niższe koszty, wyciskają lepsze marże. I zarabiają miliony.



są popularniejsze od niektórych portali horyzontalnych. A przez to, że mają niższe koszty, wyciskają lepsze marże. I zarabiają miliony. Polska próbuje uchylić wyrok sądu arbitrażowego przyznający funduszowi Abris rację w sporze o milionowe odszkodowanie. Teraz wszystko w rękach szwedzkich sędziów.



przyznający funduszowi Abris rację w sporze o milionowe odszkodowanie. Teraz wszystko w rękach szwedzkich sędziów. Piłkarskie mistrzostwa w 2018 r. miały potwierdzić pozycję Rosji w świecie. Jednak na razie toczy je korupcja i strach przed brutalnością stadionowych chuliganów.



miały potwierdzić pozycję Rosji w świecie. Jednak na razie toczy je korupcja i strach przed brutalnością stadionowych chuliganów. Polska animacja swoje 70. urodziny obchodzi bez szampana. Ale wiele wskazuje na to, że już niedługo wystrzelą korki.



