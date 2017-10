Debata RTMx: Elektromobilność po polsku. Czy zdoła się rozpędzić i jak można jej pomóc?

Według badań Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych 9 na 10 polskich kierowców interesuje się samochodami elektrycznymi, a 70 proc. z nich uważa, że elektromobliność jest przyszłością motoryzacji. Jak te pozytywne tendencje wśród potencjalnych odbiorców samochodów elektrycznych ocenili goście Round Table Mixer? – Kierowca widzi ewentualne korzyści, branża widzi ograniczenia i trochę możemy być oszołomieni cyframi – zaznaczył Przemysław Niemczyk - Dyrektor ds. HR Europa System, przywołując straty Tesli, na które jego zdaniem nie mogłoby sobie pozwolić żadne polskie przedsiębiorstwo.

– Mogę zrozumieć entuzjazm kierowców, ale też przedsiębiorców, bo chętnie dowoziłbym pracowników czymś elektrycznym, autonomicznym, ale też w systemie współdzielenia, by nie stało u mnie na parkingu przez 8 godzin – mówił Przemysław Niemczyk. Jak wskazał, oprócz elektromobilności kluczowa musi być też autonomiczność.

„Nie możemy odwrócić oczu”

Radosław Gnutek, Wiceprezes Zarządu Tauron Magenta wskazał, że przełomowa innowacja, jak elektromobilność, daje szanse na stworzenie nowych podmiotów. – Mamy też przewagę jako kraj – duży przemysł dostawców części jest zlokalizowany właśnie w Polsce. Spółka Electromobility Poland ma różne zadania, a konkurs na polską karoserię miał za zadanie wypromowanie idei elektromobilności – wskazał. – Nie możemy odwrócić oczu i nie skorzystać z tej technologicznej innowacji – dodał Przemysław Niemczyk, podkreślając, że elektromobilność już jest wdrażana w przemyśle. Jego zdaniem potrzebne jest jednak m.in. wsparcie utalentowanych polskich inżynierów.

Z dużym optymizmem do kwestii elektromoblinośći podszedł Arkadiusz Gierałt - Dyrektor Działu Komercjalizacji NCBR. – Gdy są ciekawe pomysły, pieniądze zawsze się znajdą – zaznaczył. Jak podkreślił, można być optymistą jeśli chodzi o Polskę, bo płyną do niej pieniądze, które są lokowane w ciekawe idee. – Możemy zagwarantować wysokie stopy zwrotu na inwestycjach i wytworzyć produkty, które są interesujące także na rynkach światowych – wskazał.

Skorzystać z otwartego okna

Krzysztof Kowalczyk, ekspert ds. elektromobilności, podkreślił, że polska branża motoryzacyjna jest najsilniejszą branżą eksportową, która za miniony rok miała 150 mld złotych przychodu. – Mamy 100 firm, które robią zabudowy specjalistyczne, czyli na gotowych podwoziach montują w sumie własne auta – podkreślił Kowalczyk. Jak wskazał, konstruktorzy powinni szukać nisz, projektować, a nie zastanawiać się nad ograniczeniami. – Zmiana napędu z silnika spalinowego na elektryczny obniża bardzo barierę wejścia. Nowych marek samochodowych w ostatnich latach pojawiło się na świecie bardzo dużo. To jest okno, które się pojawiło, i które szybko się zamyka. Jeśli będziemy debatować i tkwić w pesymizmie, to ono się zamknie i nie skorzystamy z tej szansy – wskazał ekspert ds. elektromobilności, podkreślając, że Polska ma ogromny potencjał w zakresie zasobów ludzkich, z którego powinna skorzystać.

Andrzej Wicik, Prezes Zarządu Enea Innovation i Członek Rady Nadzorczej Electromobility Poland wyraził przekonanie, że polskie firmy będą się angażowały w przemysł związany z bateriami, magazynowaniem energii i szerzej mówiąc – dostarczaniem energii do samochodów. – Słuszne jest postawienie nam celu osiągnięcia pewnej liczby samochodów elektrycznych w określonym czasie. To jest wizja, która pokazuje nam, do czego powinniśmy dążyć. Uważam, że nie ma przeszkód, byśmy robili 1 mln samochodów w roku 2025, bo takie są tendencje – wskazał Andrzej Wicik. Członek Rady Nadzorczej Electromobility Poland podkreślił, że za kilka lat rynek marek samochodów może się przetasować, a powinna się w nim znaleźć także polska marka.

W dyskusji uczestniczyli: Andrzej Wicik – Prezes Zarządu Enea Innovation i Członek Rady Nadzorczej Electromobility Poland, Radosław Gnutek - Wiceprezes Zarządu Tauron Magenta, Przemysław Niemczyk - Dyrektor ds. HR Europa System, Arkadiusz Gierałt - Dyrektor Działu Komercjalizacji NCBR oraz Krzysztof Kowalczyk – ekspert ds. elektromobilności. Debatę moderował Grzegorz Sadowski, szef działu Biznes tygodnika „Wprost”.

Partnerami konferencji RTMx Innowacje: Future Of Mobility były: PKO Bank Polski, Grupa Lotos, PAGED, Europa Systems, PKP Intercity, PERN oraz ENEA.