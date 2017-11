Patryk Jaki dla „Wprost”: Jarosław Kaczyński byłby lepszym premierem

– Ma wielką wiedzę i charakter, który w coraz trudniejszej sytuacji międzynarodowej jest walutą – szef komisji weryfikacyjnej ds. warszawskiej reprywatyzacji. Jego zdaniem jednak, dotychczasowa szefowa rządu też wypełnia swoje obowiązki bez zarzutu. – Uważam, że jest bardzo dobrym premierem. Proszę zobaczyć, ile się jej udało zrobić. Jak dzielnie radzi sobie z przeciwnościami – mówi Jaki w wywiadzie udzielonym Joannie Miziołek.

Patryk Jaki na łamach „Wprost” twierdzi także, że Rafał Trzaskowski legitymizuje wszystkie świństwa ratusza. W nowym numerze dziennikarze tygodnika "Wprost" Olga Wasilewska i Marcin Dzierżanowski rozmawiają także z kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta Warszawy. Trzaskowski przyznaje, że jego zdaniem Hanna Gronkiewicz-Watz najchętniej podałaby się teraz do dymisji.

– To osoba honorowa i szczerze mówiąc, myślę, że najchętniej podałaby się teraz do dymisji – mówi w rozmowie z „Wprost”. Zdaniem Trzaskowskiego, w sprawie reprywatyzacji Hanna Gronkiewicz-Waltz popełniła błędy. – Zaufała ludziom, którym nie powinna była zaufać. Zlekceważyła sprawę i teraz ponosi odpowiedzialność polityczną za to, co działo się w ratuszu – uważa Trzaskowski. I dodaje, że obecna prezydent Warszawy, nie składa rezygnacji tylko z jednego powodu. – Paradoksalnie można powiedzieć, że nie robi tego z poczucia odpowiedzialności, bo wtedy do Warszawy wszedłby mianowany przez premiera komisarz, co de facto oznaczałoby rządy PiS.