Anna Gielewska: Rekonstrukcyjny paraliż

Na początku grudnia miały odbyć się strategiczne ćwiczenia „Kraj”. To jedno z najważniejszych tego typu przedsięwzięć wojskowych. Mieli w nich brać udział prezydent, premier, szef MON. Takie ćwiczenia odbywają się raz na kilka lat. Wszystko było już gotowe, ale wymagało jeszcze formalnego stanowiska przyjętego na posiedzeniu rządu. Tymczasem jak wynika z ustaleń „Wprost”, premier Beata Szydło poleciła wstrzymać jego wydanie. – Boi się tego ruszać, to drażliwy temat – przyznaje jeden z naszych rozmówców z rządu. Przygotowania do ćwiczeń zostały więc wstrzymane, nikt nie wie kiedy i czy w ogóle w tej sytuacji się odbędą.

Wszyscy czekają na ostateczną decyzję prezesa. Czy Jarosław Kaczyński stanie na czele rządu? I czy poświęci szefa MON, którego dymisji domaga się prezydent Andrzej Duda? Z naszych informacji wynika, że Nowogrodzka wciąż rozważa różne warianty. Pierwszy zakłada, że Jarosław Kaczyński staje na czele rządu i jednocześnie resortu obrony, co miałoby być uzasadniane obchodami 100-lecia niepodległości. Drugi – że pozbawia Macierewicza nadzoru nad wojskowymi służbami (te trafiają pod skrzydła Kamińskiego) i przemysłu zbrojeniowego (przechodzi w domenę Morawieckiego). To opcja minimum, a Pałac liczy na pozbycie się szefa MON. Trzeci wariant zakłada, że Macierewicza w rządzie zastępuje inny polityk PiS. Taki scenariusz to jednak kłopot dla Kaczyńskiego, bo nikt w PiS nie wyobraża sobie jego degradacji do roli szeregowego posła.

