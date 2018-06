Chludziński dla "Wprost": Priorytety, głupcze!

Jedno to program wyborczy, drugie to program rządzenia. To elementarz każdego świadomego wyborcy. Polityczni technolodzy wybierają raczej perły i diamenty, które poprawią humor różnym grupom elektoratu. Wychodzą z założenia, że wybory...