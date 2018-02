Jak wygasić spór polsko-izraelski, kulisy wojny w PO, ile w Polsce kosztuje dziewictwo. Co w nowym „Wprost”?

„A może by zacząć jeszcze raz?” – pyta w tekście otwierającym najnowsze wydanie tygodnika „Wprost” szef działu zagranica Jakub Mielnik. W sierpniu 2017 r. prezes PiS zaprosił na spotkanie przedstawicieli środowisk żydowskich w Polsce. Po jego zakończeniu Jonny Daniels – założyciel fundacji zajmującej się pojednaniem między Żydami i Polakami – oceniał: „To było nieprawdopodobnie miłe spotkanie, pełne wzajemnego zrozumienia, w trakcie którego rozmawialiśmy o historii Żydów, ale także o przyszłości Żydów w Polsce”. Łączy nas wiele, ale czy w obecnej sytuacji możliwa jest deeskalacja sporu Polaków z Żydami? O tym na łamach najnowszego „Wprost”.

O „Wysadzaniu Platformy” piszą Eliza Olczyk i Joanna Miziołek. W partii Grzegorza Schetyny po deklaracji Pawła Adamowicza dochodzi do rozłamu. Część samorządowców i posłów chce wypowiedzieć lojalność szefowi partii Grzegorzowi Schetynie. – W momencie gdy Adamowicz ogłosił swój start na stanowisko prezydenta Gdańska, Tusk wydał wyrok na Schetynę. Dał zielone światło ludziom w Platformie, że mogą w niego uderzać – mówi sympatyzujący z szefem Rady Europejskiej polityk, który przekonuje, że Donalda Tuska wcale nie zasmuciło to, że prezydent Gdańska osłabia Platformę. – Sondaż, który pokazywał 16 proc. dla PO, nie był dla Donalda powodem do zmartwień, bo jedynie na gruzach partii może zbudować coś nowego. W Platformie zaczęła się wojna – komentuje rozmówca „Wprost”.

Poza tym w numerze:

Prezent dla wrogów Polski i Izraela – Gorycz przebijająca z kryzysu wynika z zawiedzionego poczucia, że Polacy i Żydzi rozumieją się ze sobą lepiej niż ze Szwecją, Francją czy Niemcami – mówi żydowski publicysta Rafael Castro.



Gdzie jest premier? – pyta Jan Rokita w swoim felietonie.



Robert Biedroń rozpoczął intensywną kampanię wyborczą. Na razie na prezydenta Słupska, ale za dwa lata być może zechce powalczyć o prezydenturę Polski. O możliwych scenariuszach piszą Eliza Olczyk i Joanna Miziołek.



Nowy konflikt z UE na horyzoncie – Komisja Europejska ma poważne zarzuty do projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych, nad którym pracuje resort cyfryzacji – wynika z dokumentu, do którego dotarł „Wprost".

Obóz prawicy hoduje potwora – Gdy oglądałam program o neonazistach, poczułam się wręcz chora. Obóz rządzący ma skłonności do legitymizowania agresji wobec obcych – mówi socjolog, prof. Jadwiga Staniszkis.

Szkoła uczy przetrwania – tekst o dzieciach LGBT w polskiej szkole.



Dziewictwo na sprzedaż – Za torebkę od projektanta lub buty z Paryża. Czasem za roczne czesne na wyższej uczelni, ale na ogół za gotówkę. Handel dziewictwem kwitnie, a specjaliści nie mają złudzeń – rośnie popyt, będzie rosła podaż.

Pożegnanie z giełdą – Roman Karkosik, rekin warszawskiej giełdy, po 24 latach schodzi z parkietu. O tym, skąd taka decyzja, opowiada w rozmowie z Szymonem Krawcem.



Wiosna pachnie wojną – Żaden z konfliktów dzielących Wschód i Zachód nawet nie zbliżył się do rozwiązania. Politycy coraz bardziej skaczą sobie do oczu, a generałowie przygotowują się na najgorsze.



Spis treści:

W cyklu #35LatWprost – rok 2007. Wiadomości z Polski obiegały cały świat. I to nie tylko z powodów przedterminowych wyborów, po których PiS oddał władzę PO – Pierwszy raz w życiu mam jakieś oszczędności i trochę mi ich szkoda. Choć nadal nie mam konta. Trzymam pieniądze na koncie mamy” – wyznał „Wprost” Jarosław Kaczyński. Gdy zdziwieni dziennikarze zaczęli dopytywać dlaczego, spokojnie wytłumaczył: „Nie chcę dopuścić do sytuacji, że ktoś bez mojej wiedzy wpłaci na mój rachunek jakieś pieniądze, a na drugi dzień przeczytam o tym w gazecie”. Cóż, o tym, że polski premier nie ma konta, przeczytać można było wkrótce nie tylko w polskich gazetach, ale także brytyjskich, niemieckich, francuskich, telewizja Fox News zrobiła o tym cały materiał, a prowadzące program amerykańskie dziennikarki nie mogły pohamować śmiechu.

„Maria Kaczyńska to czarownica, która powinna się poddać eutanazji. Prezydent to oszust ulegający lobby żydowskiemu. Sprawa Jedwabnego służyła tylko temu, by środowiska żydowskie mogły wyłudzić od Polski 65 mld dolarów. A „Gazeta Wyborcza” prezentuje cyniczną i przewrotną mentalność talmudyczną – takie prawdy głosi podczas wykładów dla swoich studentów o. Tadeusz Rydzyk. Marcin Dzierżanowski, wówczas dziennikarz, dziś wicenaczelny „Wprost”, w lipcu 2007 r. dotarł do szokujących nagrań wystąpień dyrektora Radia Maryja.