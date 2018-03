Polityczna gra Facebooka i  PiS pod presją obrońców życia. Co w nowym „Wprost”?

„Zło znów wylało się z internetu. Zachodnia demokracja okazała się fikcją i gigantycznym szwindlem, a wyborcy bezwolną masą, manipulowaną przez cyfrowych demiurgów. Jeszcze kilka lat temu takie oskarżenia miotali wyłącznie bliskowschodni dyktatorzy, uparcie twierdzący, że Arabska Wiosna była prowokacją zmontowaną przez zachodnie wywiady i Marka Zuckerberga” – szef działu zagranica tygodnika „Wprost”Jakub Mielnik w tekście o aferze Cambridge Analytica pisze o tym, w jaki sposób, i czy media społecznościowe mogły wpłynąć na wynik wyborów m.in. w Polsce.

Ilość informacji, które przekazujemy Facebookowi, sprawia, że wie on o nas praktycznie wszystko – ostrzega Grzegorz Sadowski. Twoje imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail i numery telefonów, miejsce zatrudnienia, przebieg wykształcenia, miejsce urodzenia i zamieszkania. To tylko początek, bo serwis społecznościowy wyciąga od ciebie i analizuje 60 rodzajów informacji. Wie, jaki masz samochód, ulubione hobby, osiągnięcia i nagrody, tatuaże, złamania, uzależnienia i nawyki, kiedy i gdzie robisz zakupy (w internecie), kiedy masz rocznice. Te dane przekazujemy mu sami, z własnej woli. Wystarczy, że zgodzisz się na warunki prywatności portalu. Ale to nie wszystko. O tym, w jaki sposób Facebook wykorzystuje nasze dane,w najnowszym „Wprost”.

Poza tym w numerze:

– Internet rzeczy, elektromobilność, inteligentne miasta, bezpieczeństwo i kryptowaluty – o tym rozmawiano na Stanfordzie. Populiści kontratakują – Antyimigranckie i eurosceptyczne partie w Europie nabrały wiatru w żagle. Wynik wyborów we Włoszech pokazuje, że Unię czeka kolejna, znacznie silniejsza fala. Populizmu.

W cyklu #35LatWprost rok 2011. W 2011 r. stało się coś bardzo niezwykłego – po raz pierwszy od 1989 r. partia sprawująca władzę wygrała kolejne wybory. „Wprost” przestrzegał, że nie wolno osiadać na laurach. Bo doświadczenie – czy to w polityce, czy na morzu – to nie wszystko. Potrzeba też szczęścia. Wtedy też pisaliśmy o Aleksandrze Dobie - polskim podróżniku i kajakarzu, który trafił ostatnio na okładkę "The New York Times".

Po wygranych po raz drugi z rzędu przez PO wyborach parlamentarnych „Wprost” zapytał znanych i mniej znanych Polaków, jakie postulaty mają dla rządu Platformy. Odpowiedzieli m.in.: s. Małgorzata Chmielewska, Agnieszka Holland, Maciej Stuhr czy Andrzej Mleczko.