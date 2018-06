Gowin na dywaniku u Dudy. Będzie weto?

W miniony wtorek posłowie z sejmowej komisji ds nauki skierowali projekt ustawy o szkolnictwie wyższym (wraz z przeszło 150 poprawkami) do dalszych prac. Projekt musi być procedowany bardzo szybko, bo zgodnie z planem resortu nauki, nowa ustawa, tzw Konstytucja dla Nauki ma zacząć obowiązywać już od 1 października 2018 roku, czyli najbliższego roku akademickiego.

Projekt, wbrew temu co twierdzi wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin, nie cieszy się powszechnym poparciem środowiska akademickiego. Po wtorkowej decyzji posłów studenci Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęli protest przeciwko ustawie Gowina. Z naszych informacji wynika, że z projektu ustawy nie jest zadowolony także Pałac Prezydencki.

– W środę Gowin został zaproszony na spotkanie do prezydenta Andrzeja Dudy – mówi nasz informator. Dodaje, że sprawa ma związek z realizacją czterech postulatów, których domaga się prezydent, z których w projekcie uwzględniono tylko jeden. Chodzi o wycofanie się z szybkiej ścieżki habilitacji, którą proponował Gowin. Trzy inne, dotyczące systemu finansowania uczelni, systemu ich oceny oraz wycofanie się z obniżenia wieku emerytalnego profesorów nie zostały uwzględnione

– Stanowisko prezydenta w tej kwestii jest jednoznaczne. Jeżeli te postulaty nie zostaną zrealizowane można spodziewać się jego oporu przy podpisaniu tej ustawy, z wetem włącznie – twierdzi nasz informator.