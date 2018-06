Jak mieszkają najbogatsi Polacy

Złota 44

Do tego prestiżowego apartamentowca w centrum stolicy wprowadził się pod koniec zeszłego roku Robert Lewandowski. Złota 44 to najwyższy budynek mieszkalny tej klasy w Europie. Mierzy 192 metry, ma 52 piętra i mieści 287 luksusowych apartamentów. Średnia cena za metr wynosi tam ok. 30 tys. zł.



Bursztynowy Pałac

Krzysztof Grządziel dorobił się milionów na produkcji zakrętek do wódki. We Włocławku przy ul. Okrężnej postawił obłędny obiekt, który mieszkańcy nazywają Bursztynowym Pałacem, od koloru elewacji budynku. Nad wejściem widnieje napis: „W hołdzie mojej i wszystkim mamom”. Grządziel oprócz tego, że robi biznes to prowadzi też fundację,,Samotna Mama", która od 12 lat pomaga samotnym rodzicom. Lokalni mieszkańcy zrobili z tego użytek i przezywają pałac Grządziela samotną mamą.



Villa le Fleur

Położona w podwarszawskim Konstancinie Villa la Fleur to zarazem dom i prywatne muzeum Marka Roeflera, który majątek zbił na nieruchomościach. Willę wypełnił obrazami polskich reprezentantów Szkoły Paryskiej.



Pałac w Kikole

Prywatna rezydencja rekina polskiej giełdy Romana Karkosika. Wybudowany w 1790 roku na polecenie ówczesnego wojewody i kasztelana płockiego Ignacego Zboińskiego. W największym pomieszczeniu pałacu w tzw. Sali Rycerskiej grał młody Fryderyk Chopin. Z powodu zadłużenia kolejnych spadkobierców Zboińskich, pałac przed wojną został zlicytowany. Przejęła go lokalna cukrownia. Zniszczony podczas wojny, po 1945 r. został przejęty przez Skarb Państwa. Odbudowany w latach 60 i przekształcony na ośrodek kolonijny dla dzieci. Karkosik odkupił go od państwa w latach 90. za 450 tys. Tyle kosztowała sama posiadłość i 10 hektarów ziemi z parkiem.



Villa Portesina

8 mln euro zapłacił Dariusz Miłek za rezydencję nad włoskim jeziorem Garda. Villa Portesina powstała w 1911 roku. Otoczona parkiem o powierzchni 17 tys. metrów kwadratowych, położona tuż nad brzegiem jeziora posiadłość ma własną przystań i kort tenisowy. Na początku XX wieku mieszkał tutaj Serafini Mazzolini, wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Benito Mussoliniego. Podsekretarz stanu gościł tutaj ówczesnych ambasadorów i głowy państw. W 1944 roku w willi pomieszkiwał również znany amerykański poeta Ezra Pound. Po wojnie willa stała opuszczona. Turyści upodobali sobie jej park, gdzie nocowali na dziko w namiotach i kamperach. Cała posiadłość była wystawiona na sprzedaż za 15 mln euro. Lokalna włoska prasa rozpisywała się niedawno o tym, że rezydencję kupił za połowę ceny polski król butów, Dariusz Miłek. Teraz trzeba urządzić w niej gruntowny remont.