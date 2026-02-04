Karol Nawrocki ułaskawił trzy osoby. Wiemy, kogo dotyczy decyzja prezydenta

Karol Nawrocki zdecydował, że ułaskawi tylko trzy osoby, a pięciu kolejnym odmówi. Jak tłumaczył rzecznik prezydenta, decyzje pozytywne podyktowane były „względami humanitarnymi, pozytywnymi opiniami sądów, a także wnioskami prokuratora generalnego o skorzystanie z prawa łaski”.

Karol Nawrocki po raz pierwszy korzystał z prawa łaski

Pierwsza z ułaskawionych osób to starsza kobieta, skazana za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. W przypadku 85-latki prezydent zastosował warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności na okres próby. Wziął pod uwagę trudną sytuację zdrowotną skazanej, jej zaawansowany wiek, wyrażenie skruchy, przeproszenie pokrzywdzonych, incydentalny charakter czynu oraz pozytywną opinię środowiskową. „SE” dowiedział się, że schorowana wdowa sprzedała mieszkania, okazała skruchę i nie była wcześniej karana.

Druga z ułaskawionych osób, to mężczyzna, skazany za groźby karalne. Prezydent zdecydował o całkowitym darowaniu mu kary pozbawienia wolności. Jako uzasadnienie podano bardzo trudną sytuację zdrowotną i zaawansowany wiek skazanego, a także odległy termin popełnienia czynu i przestrzeganie porządku prawnego po wyroku. „SE” dodawał, że chodzi o osobę po wypadku, chorującą na nowotwór i niezdolną do odbywania kary.

Ułaskawienia Nawrockiego i wniosek o dostarczenie akt

Ostatnim ułaskawionym okazał się mężczyzna, który skazany został za oszustwo, wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym w wielkich rozmiarach i pokrzywdzenie wierzycieli. W jego przypadku prezydent warunkowo zawiesił wykonanie kary pozbawienia wolności i oddał skazanego pod dozór kuratora na wyznaczony okres próby. W tym wypadku decydować miała trudna sytuacja rodzinna, wynikająca z ciężkiej choroby osoby najbliższej, przy konieczności sprawowania opieki nad nią i małoletnimi.

Pod uwagę wzięto też pozytywną opinię wywiadu środowiskowego, znaczny upływu czasu od popełnienia przestępstw, przestrzeganie porządku prawnego po wydaniu wyroku oraz niemożność korzystania ze środków ochrony przewidzianych przez kodeks karny wykonawczy. „SE” ustalił, że mężczyzna opiekuje się ciężko chorą na raka żoną i wychowuje dwoje dzieci.

Prezydent nie skorzystał z prawa łaski w stosunku do 5 osób, w przypadku których prokurator generalny wnioskował o nieprzyznanie takiego przywileju. Dodatkowo Karol Nawrocki podpisał 4 postanowienia, w których zażądał od prokuratora generalnego przedstawienia akt spraw. Z nieoficjalnych informacji „SE” wynika, że wszystkie pozytywnie rozpatrzone wnioski o ułaskawienie były wcześniej pozytywnie rekomendowane przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara.

Czytaj też:

Wymiana ciosów na linii Nawrocki-Czarzasty. „Ja jestem czysty, a pan?”Czytaj też:

Nawrocki spotkał się z „Dragonem”. Na jaw wyszły szokujące fakty