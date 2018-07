Ranking „Wprost”. Dynastia po polsku, czyli najzamożniejsze rodziny w naszym kraju

25 najbogatszych rodzin na świecie kontroluje grubo ponad bilion dolarów majątku. To więcej niż wycena Microsoftu na nowojorskiej giełdzie. Ponad dwa razy tyle, co wartość polskiego PKB. I 30 razy więcej niż majątek całej setki najbogatszych Polaków razem wzięty. Amerykański koncern Mars po ponad 100 latach od założenia nadal należy w 100 procentach do rodziny założyciela Franka Marsa. Z kolei za sterami Rothshild&Co., słynnego banku inwestycyjnego o ponad 200-letniej historii, stanie 37-letni Alexandre de Rothschild, syn 75-letniego Davida Rothshilda. To już siódme pokolenie w tej bankowej dynastii.

W Polsce takich przykładów nie ma. Wojny i komuna sprawiły, że biznesowe rody dopiero powstają. Przez Polskę przetacza się właśnie wielka fala sukcesji. Fortuny zebrane przez rodziców trafiają do synów i córek. Ze styczniowego badania Instytutu Firm Rodzinnych wynika, że w ciągu pięciu najbliższych lat ponad połowa prywatnych firm rodzinnych, które odpowiadają za wytwarzanie 18 proc. naszego PKB, planuje sukcesję.

Po raz pierwszy tygodnik „Wprost” przygotował ranking najbogatszych polskich rodzin. Kto znalazł się w zestawieniu?