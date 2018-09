Jabłka to samo zdrowie

Chlubą Polski jest jabłko. Jesteśmy największym producentem jabłek w Europie i trzecim na świecie, zaraz za Chinami i USA. Ale to nasze jabłka cieszą się sławą najsmaczniejszych, bo dzięki klimatowi ciepłych dni i chłodnych nocy, mają idealny stosunek cukru do kwasu. Dlatego kibicujemy pasjonatom dla których jabłka to nie tylko sposób na biznes.