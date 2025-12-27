Pożar na popularnym targowisku w Warszawie. Nocna akcja służb

Około godziny 1 w nocy zauważono pożar na targowisku przy ulicy Bakalarskiej w dzielnicy Włochy. Świadkowie mówią, że dym widać było także z sąsiedniej Ochoty. Ogień zajął kontenery, które przerobione zostały na lokale usługowe.

Warszawa. Pożar na targowisku przy Bakalarskiej

Służby zareagowały błyskawicznie i nie dopuściły do zbyt dużego rozprzestrzenienia płomieni. W związku ze sporym zadymieniem zaapelowano do mieszkańców dzielnicy, by nie otwierali okien przez najbliższe godziny.

– Obecnie ogień jest dogaszany. Część zastępów opuściła już miejsce akcji. W szczytowym momencie na miejsce skierowano aż 12 zastępów strażaków. Nikt na skutek pożaru nie został poszkodowany – mówił w rozmowie z Interią młodszy kapitan Radosław Leśniak Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Do końca akcji gaśniczej ruch drogowy na ulicy Bakalarskiej pozostaje zamknięty w obu kierunkach. Warszawiacy proszeni są o omijanie tej okolicy. Nad ustaleniem przyczyn pożaru pracuje policja.

