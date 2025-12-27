Poderwane myśliwce, zamknięte lotniska. Nerwowy poranek w południowo-wschodniej Polsce

Rosja po raz kolejny przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę w nocy z piątku na sobotę 27 grudnia. Działania za naszą wschodnią granicą były na tyle intensywne, że zmusiły do reakcji także polskie wojsko. O działaniach tych poinformowało DORSZ na platformie X.

Wojna w Ukrainie. Polska poderwała myśliwce

„Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej” – informowano w komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

„Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operowanie rozpoczęły myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości” – oznajmiano dalej w komunikacie.

Jednocześnie przedstawiciele wojska starali się uspokoić opinię publiczną i zapewniali, że nie ma bezpośredniego zagrożenia. „Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów” – przekazano.

Zmasowany atak Rosji. Zamknięto dwa polskie lotniska

„Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji” – podsumowano w nocnym komunikacie.

Wiadomość w mediach społecznościowych odnośnie tej sytuacji zamieściła też Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.„W związku z koniecznością zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze” – mogliśmy przeczytać na X.

Czytaj też:

Tajemnicze obiekty spadły na teren Polski. Policja apeluje o ostrożnośćCzytaj też:

Rosyjski samolot przechwycony przez polskie myśliwce. Oficjalny komunikat