Rosyjski samolot przechwycony przez polskie myśliwce. Oficjalny komunikat

Krótko przed godziną 11 w czwartek do mediów społecznościowych trafił oficjalny komunikat w sprawie przechwycenia rosyjskiego samolotu. Wiadomość zamieszczono na X na oficjalnym profilu Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych.



Rosyjski samolot nad Polską. Wojsko przechwyciło wrogą maszynę



„Pomimo okresu świątecznego miniona noc była pracowita dla dyżurnych służb obrony powietrznej RP. Rano, nad wodami międzynarodowymi Morza Bałtyckiego, polskie myśliwce przechwyciły, dokonały identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu rozpoznawczego Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot w pobliżu granic przestrzeni powietrznej RP” – przekazali wojskowi.

„W nocy obserwowano wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów z kierunku Białorusi. Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz stwierdzono, że były to najprawdopodobniej balony przemytnicze, poruszające się zgodnie z kierunkiem i prędkością wiatru. Lot wszystkich obiektów był nieprzerwanie monitorowany przez systemy radarowe. Dla zapewnienia bezpieczeństwa czasowo wyłączona była z użytkowania dla ruchu cywilnego część przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim” – informowano dalej w komunikacie.



DORSZ uspokaja: Nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa



„Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych pozostaje w stałym kontakcie z właściwymi służbami, prowadzi bieżącą wymianę informacji oraz przekazuje niezbędne dane dotyczące zaobserwowanych obiektów. Odpowiednie służby zajmują się ich identyfikacją oraz wykonują niezbędne czynności” – czytamy.

„Nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej RP. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a siły i środki pozostają w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej” – podkreślano, uspokajając opinię publiczną.

„Oby zginął"? Zełenski szczerze w świątecznym przemówieniu

Niebezpieczne czasy. Teraz można sprawdzić, gdzie jest najbliższy punkt schronienia