„Scena Dialog”. Artur Nowak o walce z uzależnieniem: Jest siła, która pokazuje inny horyzont. Trzeba jej zaufać

Mecenas Artur Nowak, ceniony adwokat i pisarz, nie ukrywa demonów, z jakimi zmagał się w przeszłości. W młodości był molestowany przez księży, zaś w życiu dorosłym zmierzył się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.

– Co takiego było we mnie, że nie potrafiłem czuć tego na trzeźwo? – zastanawia się w programie Tomasza Terlikowskiego „Scena Dialog”.

Nowak i Terlikowski dyskutują m.in. o tym, co pomaga człowiekowi w najtrudniejszych momentach życia – czy jest to Bóg, czy innego rodzaju siła wyższa. Zastanawiają się też wspólnie, czy cierpienie może mieć sens, a jeśli tak, to w jakich okolicznościach.

Scena Dialog, odc. 3. Tomasz Terlikowski i Artur Nowak

– Na początku alkohol i narkotyki wprowadzały mnie w stan spokoju, naturalności, otwartości. Łatwo wejść w to i kompletnie się zatracić. Na tym polega perfidia uzależnień – mówi Artur Nowak podkreślając, że obecnie ten sam stan osiąga bez żadnych używek.

Co pomogło mu wyjść z uzależnienia i osiągnąć ów stan spokoju? Tomasz Terlikowski sugeruje, że może to być pomoc siły wyższej – Boga.

– Jest taka siła, która pokazuje ci inny horyzont. Trzeba jej zaufać. Jeśli nie masz tej wiary, to nie ma mocy, która by cię podniosła – przyznaje Artur Nowak.

Jak zauważa gość Tomasza Terlikowskiego, rzeczywiście tu pojawia się pytanie: co to jest, czym jest ta siła? – Są osoby, które są w kontakcie z Bogiem – mówi znany ze swoich antykościelnych poglądów prawnik.

– Natomiast dla mnie to było spojrzenie na siebie: jak ja chcę żyć, co mi daje szczęście? Dochodzę do przekonania, że jest jakaś czuła struna w nas, która powoduje, że my się na siebie otwieramy. Nagle zaczynamy mówić językiem, którego nie używamy na co dzień – wyznaje Artur Nowak.

– Spotykasz człowieka, który ci powie kilka zdań i to jest właśnie ten język, który uderza w twoją czułą strunę – dodaje gość programu „Scena Dialog”.

