Jasny sygnał Jarosława Kaczyńskiego ws. Jacka Kurskiego. „Nie kryje swoich ambicji”

Według oficjalnych wyników wyborów samorządowych najwięcej głosów w skali kraju w wyborach do sejmików wojewódzkich zdobyło Prawo i Sprawiedliwość (34,27 proc.). Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (30,59 proc.). Podium zamyka Trzecia Droga (14,25 proc.). Zdaniem gościa Joanny Miziołek każda z wymienionych partii znajdzie powody do zadowolenia.

– Wybory wygrało ponad 45 tysięcy kandydatów, którzy zostali radnymi szczebla sejmikowego, powiatowego, miast, gmin. To są inne wybory niż prezydenckie czy parlamentarne. PiS może powiedzieć: „mamy 34 proc. w wyborach sejmikowych, wygraliśmy w skali Polski”. Platforma może powiedzieć: „mamy najwięcej prezydentów w dużych miastach. Mimo że zajęliśmy drugie miejsce w wyborach sejmikowych, to będziemy rządzić w jedenastu sejmikach”. Trzecia Droga może powiedzieć do Platformy: „Możecie rządzić w jedenastu sejmikach, dzięki temu, że dostaliśmy 14 proc., znowu jesteśmy na pudle” – stwierdził Krzysztof Łapiński.

Oglądanie programu i czytanie całości treści w dniu premiery nowych odcinków dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników korzystających z „WPROST PREMIUM”.



Oto fragment odcinka:

Program został zrealizowany we współpracy ze Studiem Plac.