Kaczyński nie zostawił suchej nitki na expose Sikorskiego. „Polska nie będzie państwem”

W trakcie swojego wystąpienia Radosław Sikorski nakreślając program polskiej polityki zagranicznej na najbliższe miesiące zapewnił, że nasz kraj będzie wspierać realistyczną reformę Unii Europejskiej, która przyczyni się do zwiększenia jej konkurencyjności i potęgi. – Nie jesteśmy przekonani, że niezbędna jest do tego zmiana traktatów, ale nie możemy wykluczyć, że część państw członkowskich uzależni od niej zgodę na dokończenie rozszerzenia – mówił Radosław Sikorski.

– Staniemy wtedy jako kraj przed dylematem: czy zgodzić się na reformę traktatową, w której być może będziemy musieli zawrzeć kompromisy, czy zamknąć drogę do członkostwa naszym wschodnim i południowym sąsiadom, których akcesja jest dla nas korzystna – dodawał.

Kaczyński ostro skrytykował expose Sikorskiego

Expose Radosława Sikorskiego w ostrych słowach skrytykował Jarosław Kaczyński. Według prezesa PiS „zmiany w traktatach unijnych są wprowadzane pod pretekstem konieczności uwzględnienia postulatów niemieckich”. – Rzecz jest naprawdę zupełnie fundamentalna, bo jeżeli się przyjrzeć projektom tych zmian, to one oznaczają, że Polska właściwie we wszystkich ważnych sprawach całkowicie straci suwerenność – próbował przekonywać. Jako przykład Jarosław Kaczyński wymienił kwestie takie jak obrona granic, polityka obronna, polityka zagraniczna i polityka podatkowa.

– To już by wystarczyło, żeby nasze państwo przestało być państwem, żeby to był teren zamieszkiwania Polaków, ale rządzony głównie z zewnątrz, a atrybuty państwa, które pewnie by pozostały, na przykład Ministerstwo Spraw Zagranicznych, byłoby tylko wykonawcą czyichś poleceń – ocenił.

Jarosław Kaczyński przeciwny zmianom w traktatach

W opinii byłego wicepremiera przez miany w traktatach unijnych Polska może stracić całkowicie kompetencje, a Niemcy mogą zachować je w całości. – Czyli krótko mówiąc, mamy być państwem całkowicie niesuwerennym. Polska suwerenność ma stać się incydentem historycznym. My się na to nie zgadzamy i niezależnie od tego, co mówi minister Sikorski, nie może się z tym zgodzić żaden Polak – stwierdził.

Prezes PiS tłumaczył, że „jeśli ośrodki decyzyjne będą poza naszym krajem, to będziemy podlegać różnego rodzaju dyskryminacji”. – Polska została zaliczona w momencie, kiedy wchodziliśmy do UE, do tzw. trzeciej ligi i Zachód wcale się nie chce godzić na to, żebyśmy przechodzili do drugiej, a już w szczególności do pierwszej ligi – zaznaczył.

Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego „tempo polskiego rozwoju wskazuje na to, że Polska może bardzo szybko osiągnąć średnią UE, jeżeli chodzi o dochód liczony w sile nabywczej na głowę i możemy także ścigać m.in. Niemcy”. – Ta perspektywa jest perspektywą z całą pewnością dla Niemiec, ale także i dla Francji, nie do przyjęcia – powiedział.

