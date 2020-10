Trzaskowski po wyroku TK: To jest hańba, odwracanie uwagi od epidemii. Pseudotrybunał gotuje kobietom piekło

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w piątek 23 października obserwował protest warszawiaków sprzeciwiających się ograniczaniu prawa do aborcji eugenicznej. Podkreślał, że na manifestacjach pojawili się miejscy obserwatorzy, pilnujący, by nie doszło do „nadużycia siły” ze strony policji.