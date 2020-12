Wystawa prac Banksy`ego już w lutym w Warszawie

Banksy to prawdopodobnie najsłynniejszy i zarazem najbardziej tajemniczy artysta graffiti na świecie. Ten około 40-letni Brytyjczyk z powodzeniem utrzymuje swoją tożsamość w tajemnicy, ale jego prace podbijają nie tylko ulice, ale także domy aukcyjne na całym świecie. Można je spotkać w przestrzeni publicznej od Bristolu po Barcelonę, od Sydney po San Francisco - a wszędzie cieszą się ogromną popularnością.

Wystawa „The Art of Banksy. Without limits”, która wkrótce przyjedzie do Centrum Praskiego Koneser, gościła już w Instabule, Amsterdamie, Paryżu, Berlinie, Rijadzie, Melbourne, Antwerpii, Bukareszcie, Cluj, Budapeszcie i Wiedniu. Będzie można na niej zobaczyć ponad 100 prac tego artysty - naniesionych na różnego rodzaju materiałach, w formie zdjęć, rzeźb i wielu innych. Ponadto niektóre jego prace są tworzone z wykorzystaniem jego własnej techniki – szablonów powstałych specjalnie z myślą o tej wystawie. Na wystawie będą też graffiti Banksy`ego, jak: "Girl with Balloon", "Bomb Hugger", "Police Kids", "Pulp Fiction" czy "Flower Thrower". Do obejrzenia będzie też film dokumentalny, który daje wgląd w życie i pracę artysty. Twórcy projektu nie mają wątpliwości, że zapewni on wyjątkowe doświadczenie i jest obowiązkowym punktem programu dla każdego, kogo porusza lub ciekawi sztuka Banky`ego.

Banksy: spektakularne projekty

Swoimi krytycznymi, często politycznymi działaniami, Banksy napisał nieco inną historię sztuki. Niepokojące tematy są malowane na ścianach poetycko i humorystycznie. Samoniszczący się obraz jednego z jego najbardziej znanych dzieł „Girl and Balloon” był spektakularny i wzbudził duże zainteresowanie na całym świecie. Po aukcji obraz uległ zniszczeniu na miejscu, dolną część przeciągnięto przez niszczarkę i pocięto na paski. Niedługo wcześniej został zlicytowany za ponad milion euro. Co ciekawe, na aukcji w Sotheby’s w 2019 roku cena obrazu Banksy'ego „Developed Parliament” osiągnęła rekordową sumę 11 milionów euro.

Banksy – geniusz artystyczny?

Kiedy w Bristolu odbyło się referendum w sprawie usunięcia dzieł Banksy'ego, 97 proc. głosujących było przeciw – dając wyraz poparciu dla jego sztuki i jej obecności w przestrzeni miejskiej.

Jego prace podróżują po całym świecie, zarówno online, poprzez miliony udostępnień na platformach społecznościowych, jak i życiu realnym, w formie wystaw, w większości nieautoryzowanych przez brytyjskiego artystę ze względu na jego anonimowy status. Jednak niezmiennie cieszą się ogromną popularnością i w każdym miejscu są uznawane za sukces.

Wystawę „The Art of Banksy. Without Limits” będzie można obejrzeć w terminie od 12 lutego 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. Organizatorem jest Events.ru. Godziny otwarcia: Pon. – Pt. 12:00 – 20:00 Sob. – Ndz. 10:00 – 20:00

Aby umożliwić zachowanie wystarczającej odległości i zapewnić odwiedzającym jak najlepsze wrażenia z wystawy, na wystawę jest wpuszczanych maksymalnie 100 osób na godzinę. Bilety z dokładnie określonymi przedziałami czasowymi będą dostępne z wyprzedzeniem na stronie www.theartofbanksy.pl.