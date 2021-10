Straż Miejska w Warszawie zapowiada strajk. Domaga się podwyżek i jednej dymisji

Radio Zet dotarło do pisma, które Związek Zawodowy Funkcjonariuszy oraz Pracowników Straży Miejskich i Gminnych przesłał do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Czytamy w nim o „katastrofalnej sytuacji” finansowej oraz kadrowej strażników miejskich w stolicy. Możemy zobaczyć też postulaty pracownicze:

podniesienie miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego strażników o 1700 zł brutto, z wyrównaniem od września 2019 roku

podniesienie miesięczne wynagrodzenia zasadniczego pozostałych pracowników o 800 zł brutto, z wyrównaniem do września 2019 roku

odwołanie z funkcji Komendanta Straży Miejskiej miasta stołecznego Warszawy Zbigniewa Leszczyńskiego

Jak piszą związkowcy, to właśnie Leszczyński ma być „bezpośrednio i całkowicie odpowiedzialny za doprowadzenie do tej dramatycznej sytuacji”. Obchodzącą przed miesiącem 30-lecie swojego istnienia warszawska Straż Miejska oczekuje spełnienia swoich postulatów do 18 lutego tego roku.

Straż Miejska w Warszawie zapowiada strajk

„Informujemy, iż niespełnienie wyżej wymienionych postulatów zmusi nas, wraz z innymi organizacjami związkowymi działającymi w Straży Miejskiej miasta stołecznego Warszawy i przede wszystkim strażnikami, do podjęcia Akcji Protestacyjnej – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa” – czytamy w piśmie z 18 października.

Stołeczny ratusz już odpowiedział, że podejmie rozmowy ze środowiskiem i wyjaśni sytuację w Straży Miejskiej.

