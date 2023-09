Dziś koncert sanah na Stadionie Narodowym. Warszawiaków czekają pewne utrudnienia

Już 22 września o godzinie 20 Stadion Narodowy w Warszawie zapełni się fanami sanah. W związku z tym mieszkańców stolicy czekają utrudnienia w ruchu samochodowym. Już od godziny 17 wyłączony z ruchu indywidualnego będzie rejon Saskiej Kępy. Wyjątkowo wpuszczone zostaną tylko taksówki, jednoślady, pojazdy ZTM oraz auta z identyfikatorami SK. Taka sytuacja potrwa do 21.

Koncert sanah na Stadionie Narodowym. Zmiany w ruchu

ZTM poinformowało, że od 17 do końca koncertu autobusy linii 102, 125 i 202 mogą pojechać ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni, a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i ulicą Zamoście. Takie zmiany wynikać będą z ewentualnego zamknięcia ulicy Sokolej od Zamościa do Wybrzeża Szczecińskiego.

W razie zamknięcia ulic Zamoyskiego, Zamoście i Sokolej, objazdowe trasy zostaną wyznaczone także dla linii E-1, 102, 125, 135, 146, 147 i 202. Pojazdy linii 102, 125, 202 będą jeździły ulicami Targową i Kijowską do przystanku końcowego na pętli Dw. Wschodni, 135 Targową, a 146 i 147 al. Zieleniecką. Autobusy linii E-1 pojadą z Gocławia mostem Świętokrzyskim do stacji metra Centrum Nauki Kopernik.

Zmiany w kursowaniu pojazdów ZTM po koncercie sanah

Zaplanowano też ruch na godziny po koncercie. Około godziny 22, jeżeli z ruchu wyłączony zostanie most Poniatowski oraz Aleje Jerozolimskie od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle'a, to autobusy i tramwaje pojadą trasami objazdowymi.

Linia tramwajowa nr 7 przebiegać będzie przez most Śląsko-Dąbrowski. Linie 9 i 24, po stronie Śródmieścia będą kończyły kursy na pl. Starynkiewicza, a na Pradze na pętli Ratuszowa – Zoo. Pojazdy linii 22 po stronie Śródmieścia dojadą na pl. Starynkiewicza, a na Pradze będą jeździły w pętli Wiatraczna –... – al. Zieleniecka – al. Waszyngtona – Wiatraczna. O wszystkich zmianach na bieżąco decydować będzie policja.

Przygotowana została także zastępcza linia autobusowa Z-9, która w obu kierunkach połączy przystanki: pl. Zawiszy, Al. Jerozolimskie, Nowy Świat, pl. Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskie, Trasa Łazienkowska, Wał Miedzeszyński, Zwycięzców, Saska, al. Waszyngtona, Wiatraczna. O działaniu tej trasy decydować będzie dyspozycja Nadzoru Ruchu ZTM.

Autobusy 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24, N72 wyjątkowo poprowadzone zostaną mostem Łazienkowskim. Przy rondzie Waszyngtona na przystankach 03 i 04 uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów linii 138 i 509 w kierunku ulicy Bokserskiej, Gocławia i Winnicy. Zwiększona zostanie też częstotliwość kursowania drugiej linii metra w kierunku Bemowa. Dodatkowe tramwaje pojawią się też na ograniczonych trasach Gocławek – Ratuszowa – Zoo (linia 9) i na trasie Al. Zieleniecka – PKP Wola (linia 26).

Sanah nagrała piosenkę do „Akademii Pana Kleksa”. Zobaczcie teledysk!