Kolizja drogowa z udziałem sędziego TK. Odmówił badania alkomatem

Do opisywanej tutaj kolizji doszło w poniedziałek 20 listopada. Dwa auta zderzyły się w alei Szucha w Warszawie. Zgłoszenie dotarło do odpowiednich służ o godzinie 9:11. O zdarzeniu jako pierwsza poinformowała stacja TVN24.

Wypadek z udziałem sędziego TK

– Zderzyły się dwa auta marki Mercedes. Na miejsce został wysłany partol Wydziału Ruchu Drogowego – potwierdziła w rozmowie z Interią mł. asp. Małgorzata Gębczyńska z Komendy Stołecznej Policji.

– Jeden z kierowców był trzeźwy, natomiast drugi odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu, zasłaniając się immunitetem – dodawała ta sama funkcjonariuszka.

Pogotowie nie było potrzebne

Na miejsce wypadku przyjechała karetka pogotowia, by zbadać jednego z uczestników zdarzenia. Jak się okazało, nie było powodu, by zabierać tę osobę do szpitala.

