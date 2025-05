Atak na UW. Sąd zdecydował ws. 22-latka

Student prawa pochodzący z Gdyni, który miał zamordować przy użyciu siekiery portierkę – pracownicę Uniwersytetu Warszawskiego – decyzją wymiaru sprawiedliwości trafi do tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy (w warunkach szpitala psychiatrycznego).

Pojawiły się też nowe informacje ws. sekcji zwłok 53-latki.

Morderstwo na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego. Jest areszt dla 22-latka. Co wiadomo ws. sekcji zwłok?

O tymczasowy areszt dla podejrzanego 8 maja wnioskowała Prokuratura Rejonowa dla Warszawy Śródmieście-Północ. Dzień później – w piątek – sąd rozpatrzył go pozytywnie. Oznacza to, że do sierpnia pozostanie na terenie zakładu psychiatrycznego w Radomiu (województwo mazowieckie).

Według ustaleń dziennikarzy Onetu jeszcze dzisiaj ma być przeprowadzona sekcja zwłok 53-latki, która feralnego dnia zamykała drzwi do Audytorium Maximum, ale została brutalnie zaatakowała przez studenta uczelni wyższej. Jej ciało zostało zmasakrowane. W czwartek rektor – profesor doktor habilitowany Alojzy Zbigniew Nowak – ujawnił dziennikarzom, że kobieta osierociła troje dzieci.

Komenda stołeczna przekazała, że do dnia 9 maja przesłuchano już blisko 20 świadków tragedii, a także zabezpieczyli nagrania kamery monitoringu, filmy, które powstały przy użyciu smartfonów (zdarzenie zostało zarejestrowane przez kilka osób) czy narzędzie zbrodni.

Tragedia w Warszawie. Prokuratura czeka na wyniki badań krwi 22-latka

Warto przypomnieć, że mężczyzna zaatakował nie tylko portierkę, ale także 39-letniego pracownika straży uniwersyteckiej, który gołymi rękami rzucił się na pomoc koleżance, ryzykując tym życiem. Odniósł poważne obrażenia, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ostatecznie student prawa został obezwładniony przez innych strażników, a także funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa (był tam w związku z wykładem prowadzonym przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego – Adama Bodnara).

Onet podaje, że śledczy czekają też na wyniki badań krwi 22-latka. Pojawiają się bowiem podejrzenia, że mógł on być pod wpływem substancji zmieniających świadomość.

W czwartek, na konferencji prasowej w Warszawie, rzecznik prokuratury okręgowej poinformował o przebiegu przesłuchania podejrzanego. Jego wyjaśnienia „były nielogiczne i niespójne”. – Na ich podstawie podjęliśmy decyzję, że potrzebna jest opinia lekarsko-psychiatryczna. Rozum tego nie pojmuje, co mogło być motywacją sprawcy. Wyjaśnią to biegli psychiatrzy – wskazał prok. Piotr Antoni Skiba.

Podejrzany przyznał się do winy? Obrońca zaprzecza

22-latek miał też przyznać się do popełnienia zarzucanych mu czynów – powiedział przedstawiciel śledczych. Mecenas Maciej Zaborowski – obrońca studenta prawa – zaprzeczył temu jednak w rozmowie z „Wprost”.

