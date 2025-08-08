Inwazyjna roślina przedostaje się nawet przez podmurówki. Działkowcy biją na alarm

Rdestowiec ostrokończysty znajduje się na liście stu najbardziej inwazyjnych gatunków na świecie. Kłącza jednej rośliny rozrastają się nawet na kilka metrów, przez co rdestowiec zagłusza i zachwaszcza wszystko na swojej drodze. „Gazeta Wyborcza” podała, że na roślinę do Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie skarżą się działkowcy z pogranicza Woli i Bemowa. Rdestowiec przebiega wzdłuż torów na odcinku od ul. Dywizjonu 303 do ul. Księcia Janusza.

Roślina przedostała się na teren rodzinnego ogrodu działkowego i rozprzestrzenia się na działki położone 50 i 100 metrów od nasypu kolejowego. Rdestowiec przedostaje się na działki nawet przez podmurówki ogrodzenia, a wycięcie jego nadziemnych części pobudza go do wzrostu. Działkowcy podkreślają, że zaatakowany teren przestaje być przyjazny dla innych roślin i negatywnie wpływa na jakość gleby.

Warszawa. Działkowcy z Woli i Bemowa piszą do PKP ws. rdestowca ostrokończystego

Dodatkowo roślina wypiera rodzime gatunki i zagłusza ich wzrost. Rodzinny Ogród Działkowy z Koła zwraca też uwagę, że rdestowiec może zagrażać infrastrukturze kolejowej. Działkowcy domagają się pilnych działań. Podkreślają, że Wydział Ochrony Środowiska w Dzielnicy Wola wskazał, że usunięcie rośliny leży w kompetencjach PKP.

Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Linii Kolejowych skomentowała, że rdestowiec pojawia się samoistnie za sprawą wiatru, zwierząt, czy z sąsiednich terenów. Kolejarze mają w związku ze sprawą dokonać pomiarów w terenie i ogłosić przetarg na wykonawcę, który zajmie się usunięciem rośliny. Znajewska-Pawluk zaznaczyła, że problem z rdestowcem jest również wzdłuż linii kolejowej nr osiem w Ochocie, gdzie wykryto 1400 m kw. rośliny.

