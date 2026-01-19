Awaria warszawskiego metra. Zamkniętych pięć stacji

Nowy tydzień dla wielu Warszawiaków rozpoczął się od problemów z dotarciem do pracy i szkoły. Wszystko przez awarię drugiej nitki metra. Około 4:40 w nocy doszło do awarii, która wyłączyła z użycia kilka stacji. W związku z tym na linii M2 wagony kursują na skróconej trasie od stacji Bródno do stacji Rondo Daszyńskiego. Czasowo zamknięte stacje to Płocka, Młynów, Księcia Janusza, Ulrychów oraz Bemowo.

Warszawa. Awaria metra i zastępcza linia autobusowa

Zarząd Transportu Publicznego jako powód zamknięcia stacji podał „przyczyny techniczne”. Początkowo szczegółów nie ujawniano, nie wskazano też, kiedy można spodziewać się wznowienia pracy metra na pełnej długości. Miejscy urzędnicy zadbali jednak o podróżnych i uruchomili transport zastępczy. Specjalna linia autobusowa kursuje na trasie Rondo Daszyńskiego 02 – Kasprzaka – Płocka – Górczewska – Metro Bemowo 01.

Tuż przed 8 rano dowiedzieliśmy się nieco więcej na temat charakteru awarii. W mediach społecznościowych wyjaśniano, iż usterka dotyczyła systemu sterowania pociągami na stacji Księcia Janusza. – Doszło do awarii komputera systemu ograniczania prędkości. Firma serwisująca pracuje nad jej usunięciem – mówiła w rozmowie z TVN24 Warszawa Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego.

Czytaj też:

Rewolucja w warszawskim metrze. Tak będziemy skanować biletyCzytaj też:

Postawił metro na nogi. Fałszywy alarm i szybka akcja policji