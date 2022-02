Wojna na Ukrainie. „The Times”: 400 najemników wysłanych w celu zabicia prezydenta Ukrainy

W poniedziałkowym wydaniu brytyjski dziennik „The Times” poinformował, że do Kijowa zostało wysłanych ponad 400 rosyjskich najemników z tzw. Grupy Wagnera, których zadaniem ma być zamordowanie prezydenta Zełenskiego i członków jego rządu. W ten sposób miał zostać przygotowany grunt pod przejęcie kontroli nad Ukrainą przez Moskwę.

Wojna na Ukrainie. Najemnicy ściągnięci z Afryki, żeby zabić prezydenta Zełenskiego

Jak na początku lutego informowaliśmy we Wprost, najemnicy z Grupy Wagnera zostali pięć tygodni temu ściągnięci z Republiki Środkowej Afryki i od razu zostali przerzuceni na granicę z Ukrainą.

Informacja o misji Wagnerowców miała dotrzeć do ukraińskiego rządu w sobotę 26 lutego rano. W celu ujęcia dywersantów, Kijów kilka godzin później ogłosił 36-godzinną „ciężką” godzinę policyjną, ostrzegając cywilów, że w razie wyjścia na zewnątrz mogą zostać uznani za agentów Kremla i zlikwidowani.

Kim jest Wagner?

Nazwa organizacji pochodzi od pseudonimu jej twórcy i dowódcy, byłego oficera wywiadu wojskowego GRU, pułkownika Dmitrija Utkina, pseudonim Wagner. Natomiast „ojcem chrzestnym” grupy jest Jewgenij Prigożyn jeden z rosyjskich oligarchów i „kucharz Putina”, który ma bliskie kontakty z rosyjskim ministerstwem obrony narodowej.

– Chociaż Grupa Wagnera jest prywatną firmą, to jest ściśle zależna od rosyjskiego wywiadu wojskowego i de facto wykonuje polecenia Kremla – mówi płk Maciej Matysiak. – Członkowie grupy wywodzą się z rosyjskich sił specjalnych, głównie z jednostek Specnazu. W Rosji nadal obowiązuje powszechna służba wojskowa, to w połączeniu z silnymi tradycjami wojskowymi i tendencjami nacjonalistycznymi powoduje, że Grupa Wagnera ma wielu potencjalnych kandydatów do pracy – dodaje.

Grupa Wagnera operowała lub operuje m.in. w Syrii, Ukrainie, Sudanie, Madagaskarze, Libii, Wenezueli, Mozambiku, Mali, Burikna Faso i Republice Środkowej Afryki. Istnieją podejrzenia, że grupa była też aktywna w Białorusi i Górskim Karabachu.

Dmitrij Utkin został uznany w 2021 roku przez Radę Unii Europejskiej za winnego poważnych naruszeń praw człowieka popełnianych przez Grupę Wagnera. Przestępstwa obejmowały tortury, egzekucje i zabójstwa.

