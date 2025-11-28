Tajny plan Niemiec ujawniony. Stanowcze słowa Kosiniaka-Kamysza

Niemiecki dokument, opisany przez „Wall Street Journal”, zawiera szczegółową, liczącą 1200 stron strategię obejmującą działania wojskowe, logistykę oraz przygotowanie infrastruktury na wypadek agresji Rosji. Po ujawnieniu materiału wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że sprawa zostanie przeanalizowana przez polskie służby i zgłoszona do dowództwa NATO.

Radio ZET zapytało szefa MON o możliwe zagrożenia wynikające z publikacji. – Jeśli chodzi o samą publikację, to oczekujemy pełnej informacji. Ja też będę prosił służbę kontrwywiadu wojskowego o ocenę publikacji. Będziemy w łączności z NATO – odpowiedział wicepremier. Dodał, że „wszystkie tego typu informacje wymagają rzetelności w analizie i ocenie”. Według Kosiniaka-Kamysza pozytywnym sygnałem z publikacji jest to, że Niemcy zwiększają wydatki obronne. Stwierdził, że „to dobrze”, iż „biorą przykład z Polski”.

Niemcy szykują się na wojnę. Kosiniak-Kamysz reaguje na wyciek

Z dokumentu ujawnionego przez „WSJ”wynika, że niemieccy wojskowi rozpoczęli szczegółowe analizy już na początku wojny w Ukrainie. W planie zakładano, że Rosja może osiągnąć gotowość do ataku na NATO około 2029 roku, jednak coraz częstsze akcje sabotażowe i naruszenia przestrzeni powietrznej mają wskazywać na możliwość wcześniejszej konfrontacji. Eksperci ostrzegają, że Europa nie jest przygotowana na szybkie działanie ze względu na braki infrastrukturalne, przestarzałe przepisy oraz lata zaniedbań.

Przykładem problemów była sytuacja z 2024 roku, gdy uszkodzenie mostu w Nordenham zablokowało dostawy amunicji na Ukrainę. Podczas ćwiczeń Red Storm Bravo w Hamburgu żołnierze NATO napotkali z kolei blokady protestujących i trudności w neutralizacji dronów. Reforma Sił Zbrojnych Niemiec postępuje powoli, choć – jak stwierdził jeden z oficerów Bundeswehry – „biorąc pod uwagę, że zaczynaliśmy z niczym na początku 2023 roku, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, gdzie jesteśmy dzisiaj”.

Kosiniak-Kamysz apelował w rozmowie z Radiem ZET o przyspieszenie przygotowań obronnych w Europie. – Te wszystkie działania muszą być jeszcze szybsze. Europa musi przyspieszyć, obudzić się. Trzeba ruszyć pełną mocą do pracy, bo czasu nie mamy – ostrzegł.

Czytaj też:

Obowiązkowy pobór do polskiego wojska? Szef MON stawia sprawę jasnoCzytaj też:

Tym politykom nie ufają Polacy. Zaskakująca sytuacja za plecami Nawrockiego