Rosjanie szykują się na oblężenie Mariupola. Satelity odkryły nową bazę

Portowy Mariupol to kluczowe dla działań wojennych miasto na Ukrainie. Przez wiele miesięcy rosyjska armia ponosiła olbrzymie straty, by przełamać obronę Ukraińców i w końcu po długim oblężeniu zdołała zdobyć ten ośrodek. Teraz, w obliczu silnej kontrofensywy obrońców, Rosjanie szykują się do ponownego oblężenia Mariupola. Tym razem jednak to oni będą w pozycji atakowanych.

Ukraina. Mariupol na zdjęciach satelitarnych

Na zdjęciach satelitarnych firmy Maxar możemy zobaczyć, że w centrum miasta powstał nowy budynek wojskowy w kształcie litery „U”. Na jego dachu namalowano flagi Rosji oraz czerwono-biało-niebieską gwiazdę armii tego kraju. Wypisano też wielkimi literami: „Dla mieszkańców Mariupola”. Po zrujnowaniu większości miasta kilkumiesięcznym ogniem artyleryjskim, tego typu propagandowe hasło brzmi wyjątkowo fałszywie.

Strona ukraińska oszacowała w ubiegłym tygodniu, że od początku wojny w nalotach zginęło około 25 tys. cywili. Zdjęcia satelitarne z Mariupola pokazują m.in., że Rosjanie znacząco powiększyli miejski cmentarz, wykopując co najmniej 1500 nowych grobów. Na miejscu trwa też wyburzanie wielopiętrowych budynków, które ucierpiały w trakcie walk.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie szykują się do obrony Mariupola

Maxar pokazał, że specjalnym ogrodzeniem ochronnym otoczono teatr w Mariupolu, który Rosjanie zbombardowali 18 marca. W budynku chronili się wówczas cywile, a Amnesty International okrzyknęła tamto zdarzenie „oczywistą zbrodnią wojenną”. Urzędnicy z Ukrainy oszacowali, że aż 90 proc. infrastruktury miejskiej Mariupola znalazło się w ruinie po rosyjskim oblężeniu.

Zdjęcia satelitarne opublikowano w związku z coraz poważniejszymi doniesieniami o przygotowywaniu obrony miasta przez Rosjan. W ubiegłym miesiącu brytyjscy politycy mówili o tworzeniu w Mariupolu betonowych bloków, które w założeniu mają spowolnić ruch wrogich pojazdów opancerzonych i ciężarówek z zaopatrzeniem.

Nowa baza wojskowa



Zbombardowany teatr w mariupolu, otoczony barierą ochronną



Główny cmentarz miejski



Wyburzane wielopiętrowe budynki





