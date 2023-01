Polityk partii Władimira Putina bije na alarm. Chce przygotowań na wypadek „starcia z Polakami”

Rosyjski portal SM News zamieścił wypowiedź Andrieja Guruliowa, deputowanego Dumy Państwowej z ramienia rządzącej partii „Jedna Rosja”, będącej politycznym zapleczem Władimira Putina. Emerytowany generał-pułkownik stwierdził, że „Rosja powinna przygotować większą rezerwę mobilizacyjną, na wypadek, gdyby Polska bezpośrednio zainterweniowała w wojnę w Ukrainie”.

– Dziś nie potrzebujemy rezerw mobilizacyjnych do rozwiązywania problemów w ramach obrony powietrznej, ale co będzie dalej? Nazywa się to odstraszaniem strategicznym. Posiadanie gotowego zasobu mobilizacyjnego, który w każdej chwili może zostać poddanym pod broń, może zniechęcić kraje NATO do bezpośredniej interwencji w „konflikcie ukraińskim” – mówił Guruliow.

Wojna w Ukrainie. Andriej Guruliow o dołączeniu Polski do konfliktu

Rosyjski polityk przekonywał, że jego kraj ma wszystko, co niezbędne do szkolenia personelu wojskowego. – Należy to potraktować dzisiaj bardzo poważnie, mamy do tego wszystko. Dowódcy wojsk lądowych, marynarki wojennej i sił powietrznych muszą, choć pośrednio, przejąć inicjatywę w szkoleniu zasobu mobilizacyjnego. Są poligony, na których można trenować, miejsca noclegowe, wyżywienie, jest gdzie rozłożyć sprzęt. Trzeba to tylko zorganizować – podsumował deputowany.

To nie pierwsze tego typu słowa Guruliowa. Pod koniec grudnia 2022 r. przekonywał, że „to oczywiste, że Polacy przygotowują się do wojny”. „Wiek poboru do ich rezerwy mobilizacyjnej jest uderzający. Wynosi 15 lat, czyli praktycznie biorą dzieci i są gotowi powołać je pod broń w przyszłości” – przekonywał emerytowany wojskowy w mediach społecznościowych.

Czytaj też:

Ekspert wieszczy upadek Rosji. „Zacięte walki o władzę po odejściu Władimira Putina”Czytaj też:

Zmusili ich do wysłuchania orędzia Władimira Putina. Zginęły setki żołnierzy