Absurdalne wyznanie Prigożyna. „Robię polityczny coming-out”

Do sieci trafiło nagranie z krótkim przemówieniem Jewgienija Prigożyna. „Kucharz Putina” ma na sobie mundur i hełm, a w tle co jakiś czas słychać strzały.

– Robię polityczny coming-out, mówię głośno, by wszyscy słyszeli. Zdecydowałem, żeby w 2024 roku kandydować na prezydenta Ukrainy – oznajmił na filmie Prigożyn. Po chwili zastanowienia dodał, że będzie ubiegał się o urząd razem z Zełenskim i Poroszenką. – Jeśli wygram, wszystko będzie dobrze. Amunicja nie będzie potrzebna – kontynuował.

„Wypowiedź ta ma na celu odwrócenie uwagi od jego ambicji politycznych w Rosji, gdzie marzy o dojściu do władzy i być może zostaniu następcą Putina” – ocenił doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko. Jeszcze niedawno Prigożyn zapewniał, że nie ma ambicji politycznych.

Jewgienij Prigożyn dziękuje rosyjskiemu rządowi. „Heroiczny wzrost amunicji”

Kilka dni temu założyciel Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn, który jest określany „kucharzem Władimira Putina”, zwrócił się z podziękowaniami do rosyjskiego rządu. Słowa wdzięczności wyraził w związku z – jak to określił – „heroicznym wzrostem produkcji amunicji”. Jewgienij Prigożyn przekazał, że jego podwładni byli zszokowani, gdy zaczęli otrzymywać dostawy zaopatrzenia, które były oznaczone jako wyprodukowane w 2023 roku.

Jednocześnie narzekał, że do żołnierzy, którzy walczą na froncie, wciąż nie docierają odpowiednich rozmiarów dostawy. – Martwię się niedoborami amunicji i pocisków nie tylko dla prywatnej firmy wojskowej Wagnera, ale też dla wszystkich jednostek armii rosyjskiej – powiedział.

W lutym szef wagnerowców został nagrany, gdy krytykował Kreml i szczerze mówił o sytuacji na froncie.

– Tak wiele zostało spiep*****, że bardzo trudno to naprawić. Myśleli, że Ukraińcy (Prigożyn używał obraźliwego określenia na Ukraińcow – red.) będą się bać, ale Ukraińcy są tacy sami jak ty czy ja. Mają takie same żelazne kule. Bierzesz takiego na jeńca i mówisz: Dlaczego się nie poddajesz? On odpowiada: A dlaczego ty się nie poddasz? – mówił Prigożyn.

