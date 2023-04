Rosyjskie służby wskazują winnych zamachu bombowego w Petersburgu

W oficjalnym stanowisku na temat wybuchu, jaki miał miejsce w jednym z pubów w Petersburgu, Rosyjski Narodowy Komitet Antyterrorystyczny, oświadczył, że za zamach odpowiedzialne są ukraińskie służby specjalne współpracujące z fundacją Aleksieja Navalnego. Ma na to wskazywać m.in. fakt, że podejrzana o zorganizowanie zamachu Daria Trepowa, aktywnie popiera działania fundacji.

Zamach w pubie Prigożyna

Do zamachu, w którym zginął prokremlowski blogger Władlen Tatarski doszło w niedzielę 2 kwietnia. Bomba, ukryta byłą we wręczonej mu statuetce, mającej pochodzić od fanki. Zamach miał miejsce podczas zorganizowanego przez blogera panelu dyskusyjnego w pubie należącym do szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna. Tatarski zginął na miejscu. W skutek eksplozji rannych zostało ponad 30 osób.

Właden Tatarski był jednym z bardziej wpływowych rosyjskich propagandystów. Jego kanał na Telegramie śledziło ponad 560 tys. osób. Urodzony w Makiejewce w obwodzie donieckim bloger walczył po stronie samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej w batalionie Wostok. Regularnie nagrywał filmy z frontu jako „korespondent wojenny”. Razem z Michaiłem Zwinczukiem prowadził na kanale Sołowjow Live swój program.

Analitycy Amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną wysnuli tezę, że zamach był de facto elementem wewnętrznej rozgrywki politycznej. Ich zdaniem wybuch mógł mieć charakter ostrzeżenia pod adresem Prigożyna.

