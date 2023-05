Papież o tajnej misji Watykanu. Zaskakujący głos z Ukrainy

Z ustaleń CNN wynika, że władze Ukrainy nie mają wiedzy na temat misji pokojowej, o której poinformował papież Franciszek. Takie informacje przekazano w oparciu o słowa jednego z bliskich współpracowników Wołodymyra Zełenskiego, który pragnął zachować anonimowość.

Ukraiński urzędnik podkreślił, że prezydent Ukrainy nigdy nie wyraził zgody na podobne rozmowy w imieniu jego kraju. – Oznacza to, że jeśli faktycznie trwają jakieś negocjacje, to nie są one prowadzone za przyzwoleniem i błogosławieństwem Ukrainy.

Tajna misja pokojowa Watykanu?

30 kwietnia agencja Reutera poinformowała, powołując się na słowa papieża, że Watykan jest zaangażowany w misję pokojową, aby zakończyć „konflikt między Rosją a Ukrainą”. Papież podczas lotu z Budapesztu do Rzymu miał powiedzieć dziennikarzom, ze misja nie jest jeszcze publicznie ogłoszona. – Jestem gotowy zrobić wszystko, co musi zostać wykonane – zapewnił Ojciec Święty.

– Uważam, że pokój zawsze zawiera się przez otwieranie kanałów. Nigdy nie można osiągnąć pokoju poprzez zamykanie (ich – red.). To nie jest łatwe – dodał papież. Nie chciał jednak ujawnić żadnych szczegółów dotyczących watykańskiej misji.

Franciszek zaznaczył również, że możliwa będzie pomoc Watykanu w sprawie ukraińskich dzieci uprowadzonych do Rosji. Przy tej okazji wspomniał, że Stolica Apostolska sprawowała funkcję pośrednika w kwestii wymiany jeńców między Rosją i Ukrainą. – Wszystkie ludzkie gesty pomagają. Trzeba robić wszystko ludzkie, co jest możliwe – komentował.

Wcześniej podczas wizyty w stolicy Węgier papież apelował o podjęcie „wysiłków na rzecz pokoju” i wspieranie uchodźców, którzy tułają się w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca do życia.

