NA ŻYWO: Ławrow poniżył Zełenskiego. „Improwizuje w zależności od sytuacji”

Wojna w Ukrainie. Najnowsze informacje – relacja z 1 lipca

21:28 Jak poinformował sztab generalny ukraińskiej armii, w okupowanym przez Rosjan Berdiańsku działa całodobowo mobilne krematorium, w którym spalane są ciała zabitych żołnierzy rosyjskich. Rosjanie chcą w ten sposób zatuszować straty ponoszone na froncie. 21:09 – Wierzę, że wkrótce będziemy w stanie zapewnić naszym obywatelom wszystkie niezbędne warunki do powrotu na Ukrainę – stwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski. 20:55 – Ukraina będzie gotowa na taki czy inny format dyplomacji, kiedy będziemy na naszych granicach. Na naszych prawdziwych granicach zgodnie z prawem międzynarodowym – powiedział Wołodymyr Zełenski. 20:31 Wypowiedź Mateusza Morawieckiego wywołała wiele reakcji w kraju, ale także poza granicami Polski. Do słów premiera w skandaliczny sposób odniósł się Dmitrij Miedwiediew.



Skandaliczne słowa Miedwiediewa. „Wszyscy Dudowie, Morawieccy, Kaczyńscy znikną” 19:45 Po buncie Jewgienija Prigożyna i marszu na Moskwę, władze na Kremlu miały podjąć decyzję o zniszczeniu Grupy Wagnera. Ukraiński wywiad twierdzi, że najemnicy są fizycznie eliminowani na różne sposoby.



Szojgu nakazał likwidację wagnerowców? Ukraiński wywiad o „szwadronach samobójców” 19:28 Alarm przeciwlotniczy we wschodniej części Ukrainy. 19:20 Alaksandr Łukaszenka podpisał dekret, w którym na celowniku znalazły się światowe media. Nowe przepisy zakładają, że działalność zagranicznych redakcji, które wywodzą się z państw o negatywnym stosunku wobec rządu Białorusi, może zostać zablokowana. 18:39 Wołodymyr Zełenski przekazał, że niektórzy zagraniczni partnerzy opóźniają ustalenie harmonogramów szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16. 18:10 Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej rozwiązało umowę z holdingiem gastronomicznym Jewgienija Prigożyna. To kolejny etap luzowania relacji i eliminowania wpływów szefa grupy Wagnera w rosyjskich ministerstwach. 17:42 Alarm przeciwlotniczy w obwodzie donieckim. 17:13 Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Rosja jest „technicznie gotowa” do przeprowadzenia prowokacji, w ramach której doprowadzi do eksplozji w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Prezydent Ukrainy powołał się na informacje wywiadowcze. 16:45 „To, co zaczęło się, jako próba naprawy tzw. Federacji Rosyjskiej, wkrótce zakończy się jej demontażem. Ludy Uralu, Syberii, Kubania, Kaukazu, narodowe republiki Tatarstanu, Baszkirii, Udmurcji, Jakucji i inne mają pełne prawo, zgodnie z prawem międzynarodowym, do samostanowienia, wycofania się z Federacji Rosyjskiej i utworzenia niepodległych i suwerennych państw" – pisze Ołeksij Daniłow, szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. 16:18 Premier Białorusi uspakajał społeczeństwo, mówiąc, że żołnierze z Grupy Wagnera nie są żadnym zagrożeniem, a mogą się okazać pomocni dla krajowej armii. 15:39 – Wszyscy wiedzą, że Wołodymyr Zełenski nie jest niezależną postacią. On dostaje polecenia, co ma robić, jaką politykę prowadzić. Oczywiście on też improwizuje w zależności od sytuacji w konkretnym dniu. Ale rozmowa z nim jest bezsensowna – powiedział Sergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych Rosji. 15:14 – Biorąc pod uwagę fakt, że dziś w polskim kierownictwie gromadzą się tylko patentowi degeneraci, wniosek o rozmieszczenie broni jądrowej w Polsce grozi tylko jednym. Taka broń zostanie użyta – stwierdził Dmitrij Miedwiediew.



Miedwiediew odniósł się do debaty, którą zapoczątkował premier Mateusz Morawiecki:

Broń jądrowa w Polsce? Biały Dom reaguje na wypowiedź Mateusza Morawieckiego 14:45 Prezydent Ukrainy podziękował premierowi Hiszpanii za wizytę. W mediach społecznościowych opublikowano nagranie:



twitter.com 14:19 Ukraińskie ministerstwo obrony poinformowało, że od 24 lutego 2022 roku „wyeliminowano” 228 tys. rosyjskich żołnierzy. 13:50 Rosjanie ostrzelali dzielnicę mieszkalną w Chersoniu. Jak podaje Ukrinform, wśród rannych są dzieci w wieku 9 i 15 lat. 13:19 "Właśnie wizytą w Ukrainie Madryt rozpoczyna swoją sześciomiesięczną prezydencję w UE. Dla nas decydujące byłoby sześć miesięcy, jeśli chodzi o rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych. Liczymy na wsparcie Hiszpanii w tym zakresie. Mamy wspólne zadanie – pracować z krajami Ameryki Łacińskiej i angażować jak najwięcej z nich we wdrażanie naszej Formuły Pokoju” – napisał Wołodymyr Zełenski na Telegramie. 13:01 Oleh Płotnycki, gwiazda reprezentacji Ukrainy, w wywiadzie opowiada „Wprost” o drodze z akademii w Charkowie do gry z czołowymi zawodnikami świata czy o roli sportu podczas trwającej wojny. - Zagranicznych siatkarzy w Rosji nie interesuje wojna. Nie mają z nią styczności - zauważa.



Oleh Płotnycki dla „Wprost”: Zagranicznych siatkarzy w Rosji nie interesuje wojna. Nie mają z nią styczności 12:33 Rzecznik ukraińskiego lotnictwa wojskowego Jurij Ihnat ocenił, że Rosjanie nie prowadzą obecnie zmasowanych ataków rakietowych, ponieważ "gromadzą zasoby do nowego uderzenia". - Można tylko przypuszczać, co dzieje się w ich umysłach po wydarzeniach, które miały miejsce w Federacji Rosyjskiej - stwierdził. 12:06 "Jest mało prawdopodobne, by siły rosyjskie przeprowadziły atak terrorystyczny w okupowanej Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, ale po wysadzeniu zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce nie można tego wykluczyć" - zauważa w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW). 11:31 "Chciałem, żeby pierwszy akt hiszpańskiego przewodnictwa w Radzie UE odbył się w Ukrainie razem z prezydentem Zełenskim" - napisał na Twitterze premier Hiszpanii.

twitter.com 10:58 Brytyjskie ministerstwo obrony przekazało w najnowszym raporcie, że na wschodnim brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim nasiliły się walki między wojskami ukraińskimi a rosyjskimi. Wciąż utrudniają je skutki zniszczenia tamy w Nowej Kachowce. 10:32 Do Kijowa przybył premier Hiszpanii Pedro Sánchez. Szef hiszpańskiego rządu spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. 10:03 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał dane o rosyjskich stratach. Według Sztabu, od 24 lutego 2022 roku Rosjanie stracili 228 870 żołnierzy, w tym 530 ostatniej doby. Do tego m.in. ponad 4 tysiące czołgów (1 przez ostatnią dobę), 7868 pojazdów opancerzonych (5 w ostatniej dobie) i 4162 systemy artyleryjskie (35 przez ostatnią dobę).



twitter.com 9:24 Dyrektor CIA William Burns przebywał na początku czerwca z tajną wizytą w Ukrainie. Władze w Kijowie miały mu ujawnić strategię odbicia ukraińskich terytoriów, które obecnie okupowane są przez Rosjan. Rozmowy miały również dotyczyć rozpoczęcia do końca roku negocjacji zawieszenia broni z Moskwą - ustalił amerykański dziennik "Washington Post". 8:56 Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR Kyryło Budanow stwierdził, że Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) dostała polecenie, aby zabić szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna. Jak dodał, ustaleń HUR wynika również, że na terytorium Białorusi przebywa obecnie zaledwie kilku wagnerowców, a powstająca tam baza będzie odgrywać wyłącznie rolę logistyczną. 8:31 Rosjanie wprowadzili nowe przepisy, które uderzają w polskich przewoźników. Zgodnie ze zmianami, ciężarówki z Polski nie wjadą już na terytorium Rosji. Jest jednak kilka wyjątków.



Rosja rewanżuje się Polsce. Wprowadza nowy zakaz 8:01 W obwodach donieckim i zaporoskim ogłoszono alarm powietrzny. 7:30 Generał Mark Milley przyznał również, że nie jest zaskoczony, że postępy w ukraińskiej kontrofensywie są wolniejsze do niektórych przewidywań. - To zajmie sześć, osiem, dziesięć tygodni i będzie bardzo trudne. To będzie bardzo długie i bardzo, bardzo krwawe przedsięwzięcie. I nikt nie powinien mieć co do tego złudzeń - zaznaczył. 7:15 Stany Zjednoczone rozważają dostarczenie Ukrainie amunicji kasetowej - informuje Sky News. Jak podaje stacja, Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generał Mark Milley oświadczył, że "trwa proces decyzyjny". 6:37 Tak według amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW) wygląda obecnie sytuacja na froncie.

twitter.com 6:27 Ołeksij Daniłow, sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, podkreślił na antenie Radia Swoboda, że ewentualny atak terrorystyczny Rosji na okupowaną elektrownię atomową w Zaporożu zostanie uznany za "użycie broni jądrowej przeciwko ludności cywilnej". - Dlatego będziemy bardzo uważnie obserwować, jeśli nie daj Boże tak się stanie, jaka będzie reakcja świata na te wydarzenia - dodawał.

Mateusz Morawiecki o zakulisowych rozmowach w Brukseli. „Tusk tak będzie tańczył”Czytaj też:

Oleh Płotnycki dla „Wprost”: Zagranicznych siatkarzy w Rosji nie interesuje wojna. Nie mają z nią styczności