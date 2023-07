Zełenski popłynął na Wyspę Węży. „500 dni wojny na pełną skalę”

W sobotę 8 lipca wypadł 500. dzień pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. W tym dniu ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski udał się na Wyspę Węży, która została wyzwolona spod rosyjskiej okupacji nieco ponad rok temu.

Zełenski na Wyspie Węży. Tak uczcił poległych w wojnie

Nagranie krótkiego pobytu ukraińskiego prezydenta na Wyspie Węży zostało opublikowane w jego mediach społecznościowych.

„500 dni wojny na pełną skalę” – czytamy na Twitterze. „Wyspa Węży. Wolna wyspa wolnej Ukrainy. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy walczyli tutaj przeciwko okupantom. Uczciliśmy pamięć bohaterów, którzy oddali życie w tej bitwie, jednej z najważniejszych podczas wojny na pełną skalę. Chwała każdemu, kto walczy o bezpieczeństwo na naszym Morzu Czarnym! Honor!” – dodał Zełenski we wpisie.

Na nagraniu widać moment przybycia ukraińskiej delegacji na Wyspę Węży i złożenie kwiatów pod symbolicznym monumentem. Ukraiński prezydent napisał też na nim słowa pozdrowienia narodowego „Sława Ukrainie”.

Słowa z Wyspy Węży, które przeszły do historii

Wyspa Węży stała się jednym z symboli bohaterskiej walki Ukraińców z rosyjską agresją. To niewielka, ale strategicznie położona wyspa na Morzu Czarnym, w pobliżu Odessy. Już pierwszego dnia inwazji – tj. 24 lutego 2022 r. – do Wyspy Węży zbliżył się rosyjski okręt wojenny, którego załoga wezwała Ukraińców do poddania się.

W odpowiedzi jeden z ukraińskich strażników granicznych powiedział „Rosyjski okręcie wojenny, spie***** (po ukraińsku użyte zostało „idi na ch**” – red.)”. Ukraińskie ministerstwo obrony podało, że autorem tych słów był Roman Hrybow, który w marcu 2022 r. został odznaczony medalem.

Warto przypomnieć, że podczas niedawnej wizyty w Londynie premier Ukrainy Denys Szmyhal wręczył królowi Karolowi III figurkę, która upamiętnia właśnie wyzwolenie Wyspy Węży.

