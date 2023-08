Co ze spotkaniem Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego? „Nigdy nie zasiądą przy jednym stole”

Francuskojęzyczny portal L’Orient-Le Jour z Libanu poinformował w środę 9 sierpnia, że prezydent ZEA Muhammad ibn Zajid Al Nahajjan zamierza na prośbę papieża Franciszka doprowadzić do spotkania Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego. Prezydenci Rosji i Ukrainy mieliby pojawić się na szczycie klimatycznym w Dubaju. COP 29 zaplanowano od 30 listopada do 12 grudnia. Pozytywnie na ten pomysł zareagował przywódca USA Joe Biden.

Nie wiadomo było, czy obaj politycy wezmą udział w szczycie i otrzymają zaproszenia. Corriere della Serra poprosiło o komentarz do sprawy ukraińskiego ministra spraw zagranicznych. Dmytro Kułeba zaznaczył, że nie widzi w tej propozycji nic nowego, ale podkreślił, że zaproszenie dla Ojca Świętego ws. odwiedzenia Ukrainy pozostaje aktualne.

Włoski dziennik odniósł się też do głosów, że presje na Kijów ws. negocjacji pokojowych będzie większa w przypadku fiaska kontrofensywy. Szef ukraińskiej dyplomacji zaznaczył, że „Putin i Zełenski nigdy nie zasiądą przy jednym stole”. Według Kułeby jego kraj nie jest już skłonny do bezpośrednich negocjacji z prezydentem Rosji z powodu zbyt poważnych zbrodni popełnionych w Ukrainie od początku inwazji. – Absolutnie nie ufamy Rosji, nikt o zdrowych zmysłach by tego nie zrobił – podkreślił.

Szef MSZ Ukrainy zaznaczył, że rozmowy są możliwe, ale pod warunkiem, że Rosjanie będą gotowi się wycofać z ukraińskich ziem. Kułeba odniósł się także do ustaleń ostatniego szczytu w Arabii Saudyjskiej, gdzie także miały miejsce negocjacje pokojowe. Minister spraw zagranicznych Ukrainy zwrócił uwagę na postawę Chin, które z jednej strony złożyły podpis pod deklaracją wspierającą integralność terytorialną Ukrainy, a z drugiej potwierdziły swoje dobre relacje z Moskwą.

Kułeba chwalił obecność Pekinu na spotkaniu, oceniając ją jako kluczową. Dodał, że w tej chwili nie spodziewa się jakiegoś przełomu ze strony Chin. Według szefa MSZ Ukrainy wszystko wymaga „delikatnej dyplomacji”, aby Pekin pozostał po stronie Kijowa.

