Największy atak na Kijów od początku wiosny. Są zabici i ranni

W nocy z wtorku na środę w stolicy Ukrainy rozległ się alarm. – Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła wszystkie 28 rosyjskich pocisków rakietowych i 15 z 16 dronów wystrzelonych w nocy – przekazał generał Walerij Załużny, głównodowodzący sił zbrojnych Ukrainy.

Silny ostrzał Kijowa. Dwie osoby zginęły

„Niestety, w wyniku upadku odłamków w dzielnicy Szewczenkowskiej w Kijowie, na terenie przedsiębiorstwa, zginęły dwie osoby. Kolejna osoba została ranna. Udzielana jest jej pomoc medyczna” – poinformował na Telegramie Serhij Popko, szef Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej.

Chodzi o 24-latkę, która doznała ran ciętych. Mer Witalij Kliczko przekazał, że rano straż pożarna i służby ratownicze pracowały w miejscach, gdzie spadły odłamki, w szczególności w rejonie darnyckim orraz w czterech miejscach w dzielnicy szewczenkowskiej.

Serhij Popko zaznaczył, że stolica Ukrainy nie doświadczyła tak silnego ataku od wiosny. Kijów został także zaatakowany w dzień dziecka. Odłamki spadły wtedy na poliklinikę i sąsiadujący z nią wielopiętrowy budynek. „Zginęły trzy osoby, a do 10 innych zostało rannych. Najgorsze jest to, że wśród zabitych jest dwoje dzieci” – relacjonował wtedy Popko. W kolejnym komunikacie administracja wojskowa poinformowała, że dzieci były w wieku 5-6 i 12-13 lat. Doprecyzowano też, że siedem osób trafiło do szpitala, a dwóm udzielono pomocy na miejscu.

Minionej nocy doszło także do kolejnych ataków dronami na terenie Rosji. Bezzałogowce uderzyły między innymi w lotnisko w Pskowie. Łącznie do ataków doszło w sześciu obwodach. Sky News zauważyło, że był to „największy, skoordynowany atak dronów” od początku wojny. O „największym ataku” na terenie Rosji od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę pisała też agencja Associated Press.

Największy atak dronów na terenie Rosji od początku wojny. Uderzono w lotnisko w Pskowie

Ważny ukraiński urzędnik uniknął śmierci. Nieudana próba zamachu