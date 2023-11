Ukraińska kontrofensywa zamarła? Przeanalizowano zdjęcia satelitarne

Zdjęcia satelitarne przeanalizowane przez Brytyjczyków pochodzą z serwisu amerykańskiej agencji kosmicznej NASA FIRMS. Wykonane przez amerykańskie satelity zdjęcia wykorzystuje się do gromadzenia danych o rozprzestrzenianiu się pożarów na świecie.

Dziennikarze opracowali model, dzięki któremu są w stanie stwierdzić, które pożary mogły być skutkiem działań wojennych. W ten sposób są m.in. w stanie zidentyfikować miejsca, w których doszło do eksplozji. Autorzy podkreślają, że choć model nie jest bezbłędny, to pozwala na dostrzeżenie znaczących wzorców. Już wcześniej posłużył do trafnej oceny postępów ukraińskiej kontrofensywy.

Koniec kontrofensywy?

Z ustaleń The Economist wynika, że do połowy sierpnia, na obszarach będących celem ukraińskich działań, pojawiało się codziennie około tysiąca nowych pożarów o źródle militarnym. Był to okres w którym ukraińskie wojsko próbowało przebić się na południe obwodu zaporoskiego. W kolejnym przebadanym okresie od 13 października stwierdzono, że dziennie pojawia się mniej niż 300 nowych pożarów. Co oznacza, że ofensywa mocno wytraciła tempo.

Model pozwala również zlokalizować tereny, na których toczą się najbardziej intensywne walki. Z danych wynika, że obecnie są to okolice miejscowości Robotyne na południu kraju, ale i tam odnotowano znaczny spadek liczby nowych pożarów. Zdaniem analityków, może to oznaczać, że ukraińskie wojska zaczynają cierpieć na niedobory pocisków artyleryjskich. Zdjęcia satelitarne wskazują również, że ciężkie walki mają miejsce w rejonie Awdijiwki w obwodzie donieckim. Intensywnie jest również w obwodzie chersońskim.

Potwierdzeniem wniosków Brytyjczyków mogą być słowa głównodowodzącego ukraińskich sił zbrojnych. Generał Walerij Załużny na tydzień przed opublikowaniem analizy danych satelitarnych, stwierdził na łamach The Economist, że wojna weszła w fazę impasu i żadna ze stron nie potrafi go przełamać.

