W nocy 1 lutego Wywiad Obronny Ukrainy zniszczył kuter rakietowy rosyjskich okupantów z 41 Brygady Kutrów Rakietowych, w zachodniej części tymczasowo okupowanego Krymu. Jednostka broniła bazy Novoozerne i pełniła służbę bojową. Stacjonowała na redzie największego jeziora Krymu, Donuzław.

Rosja straciła kuter rakietowy na Krymie

Utrata kutra rakietowego Iwanowiec jest znacząca dla Rosji, ponieważ we Flocie Czarnomorskiej są tylko trzy takie łodzie. Ukraińska Marynarka Wojenna zaznaczyła, że jednostka miała dla Rosji spore znaczenie.

„Jest to dość znacząca strata, biorąc pod uwagę, że w rosyjskiej Flocie Czarnomorskiej są tylko trzy takie łodzie projektu 1241.1 i broń, w tym pociski przeciwokrętowe typu Moskit o zasięgu do 130 km” – wyjaśniła we wpisie. „Obecnie trwają operacje poszukiwawczo-ratownicze. Biorąc pod uwagę regularną liczbę personelu wynoszącą 40 marynarzy, konsekwencje redukcji rosyjskiej floty są również znaczące" – dodała.

Doradca szefa MSW Anton Heraszczenko przekazał, że koszt utraconej jednostki to około 60-70 milionów dolarów. Według wstępnych informacji, operacja poszukiwawczo-ratownicza rosyjskich okupantów nie powiodła się.

Ukraińska marynarka wojenna poinformowała, że nie są to pierwsze straty jej wroga w tej brygadzie, ponieważ wcześniej Ukrainie udało się uszkodzić mały okręt rakietowy projektu Samum 1239.

„Operacja była możliwa dzięki wsparciu Ministerstwa Transformacji Cyfrowej Ukrainy i platformy United24" – przekazali oficerowie wywiadu.

W grudniu zeszłego roku ukraińskie siły powietrzne przeprowadziły skuteczny nalot na miasto portowe Teodozja na Krymie. W wyniku operacji zniszczono okręt Nowoczerkask. Rosyjskie ministerstwo obrony potwierdziło, że okręt został uszkodzony i stwierdziło, że dwa ukraińskie samoloty zostały zestrzelone, czemu Ukraina zaprzeczyła.

