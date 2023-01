NA ŻYWO: Szef NATO reaguje na szantaż Rosji. „Jeżeli na to pozwolimy, to faktycznie świat będzie niebezpieczny”

9:00 Gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Synehubow poinformował w Telegramie, że rano Rosjanie ostrzelali Kupiańsk. Trafili między innymi w budynki mieszkalne, wybuchły pożary.



8:46 Rosjanie ewakuują z Ługańska rodziny swoich żołnierzy – poinformowała „Ukraińska Prawda”. 8:39 Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy ostatniej doby zginęło 690 rosyjskich żołnierzy. Zniszczono dwa rosyjskie czołgi, osiem transporterów opancerzonych, dwa systemy artyleryjskie, dwa samoloty, cztery helikoptery i trzy drony. 8:33 Ostatniej doby Straż Graniczna odprawiła w kierunku z Ukrainy do Polski 20 tys. osób, a w odwrotnym 21,1 tys.



twitter.com 8:30 Dziennikarze z portalu śledczego Projekt donoszą o miliardowych sumach, które klany z otoczenia Władimira Putina zarabiają na umowach związanych z systemem federalnych rezerw strategicznych Rosji.



Rodziny z otoczenia Putina bogacą się na potęgę? Chodzi o miliardy rubli 8:28 Kyryło Tymoszenko potwierdził, że złożył rezygnację z funkcji zastępcy szefa biura prezydenta Ukrainy.



twitter.com 8:16 Jens Stoltenberg ocenił jako „absolutnie nieodpowiedzialną i groźną” nuklearną retorykę Rosji. – Jeżeli pozwolimy, by Federacja Rosyjska szantażowała nas taką retoryką, to faktycznie ten świat będzie niebezpieczny, bo Rosja będzie uciekać się do takich praktyk, do gróźb, za każdym razem, gdy będzie chciała coś osiągnąć – powiedział sekretarz generalny NATO. 8:06 Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapewnił na antenie niemieckiego kanału „Welt”, że wojna w Ukrainie nie dzieli Sojuszu. – Musimy nie dopuścić do wygranej Putina – powiedział, podkreślając, że konflikt, w jego przekonaniu, zakończy się przy stole negocjacyjnym.

Wołodymyr Zełenski przestrzega. „Nie mamy innej szansy”Czytaj też:

Pieskow znów grozi. „Ukraińcy zapłacą cenę za całe to pseudowsparcie”