Były szef MI6 o przyszłości Putina: może zniknąć, coś z nim jest nie w porządku

Regularne doniesienia o stanie zdrowia Władimira Putina wywołują spekulacje dotyczące tego, kto mógłby zastąpić prezydenta Rosji. Przypomnijmy, że już nie tylko eksperci ankietowani przez Atlantic Council i specjalista ds. Ukrainy z Rutgers University wieszczą upadek Rosji. Były doradca Władimira Putina i politolog blisko związany z Kremlem stwierdził w rozmowie z Business Online, że jego zdaniem „Rosja okazała się słaba”.

Nowe doniesienia o zdrowiu Władimira Putina

Z kolei były członek rosyjskiej Dumy przyznał, że najchętniej zobaczyłby Władimira Putina w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze. Wątpi jednak, by było to możliwe. – On nie dożyje swoich kolejnych urodzin – przekonuje Ilia Ponomariow.

Wielokrotnie na temat stanu Władimira Putina wypowiadał się sir Richard Dearlove. W lipcu były szef MI6 wytypował następcę rosyjskiego prezydenta, a w sierpniu przedstawiał dwa sposoby na odsunięcie Putina od władzy. Teraz w rozmowie z kanałem GB News stwierdził, że Kreml jest w trudnej sytuacji w związku z tym, że konflikt w Ukrainie „postępuje coraz gorzej”.

Według byłego szefa tajnych służb Władimir Putin może „ zniknąć” ze stanowiska przywódcy Rosji, jeśli przegra wojnę z Ukrainą. Sir Richard Dearlove wskazał, że w związku z tym Putin nie może sobie pozwolić na porażkę w „specjalnej operacji wojskowej”, a jego „kariera polityczna wisi na włosku”.

Były szef brytyjskiego wywiadu: Władimir Putin zniknie

– Rosję najprawdopodobniej czeka kolejna tura powołań, co nie podoba się Rosjanom i wywołuje obawy wśród społeczeństwa. Muszą istnieć ogromne napięcia w przywództwie na Kremlu, a także napięcia społeczne w całej Rosji – wskazał. Były szef brytyjskiego wywiadu przypomniał o swoich ubiegłorocznych przewidywaniach, z których wynikało, że ze względu na stan zdrowia Putin zostanie wywieziony do sanatorium, a Kreml będzie kontynuował jego politykę. – Nadal uważam, że jest taka możliwość. Ewidentnie jest z nim coś nie tak. Myślę, że fizycznie – dodał.

