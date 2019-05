„Mały fiat” Big Cyca w spocie Zbigniewa Gryglasa. Krzysztof Skiba: To jest skandal!

„Zadzwonił facet i powiedział, że kręci krótki filmik do Internetu o małym fiacie 126 p i chciałby wykorzystać fragment piosenki „Mały fiat” Big Cyca. Myślałem, że to jest jakiś fan zabytkowej motoryzacji. Powiedziałem, że ma zgodę niech tylko opłaci ZAiKS. Tymczasem okazało się, że ten „fan motoryzacji” to poseł PIS Zbigniew Gryglas, kandydat do parlamentu UE, który wykorzystał piosenkę do swojego filmu wyborczego” – napisał muzyk na swoim Facebooku.

Krzysztof Skiba przyznał, że w filmie poseł opowiada o małym fiacie, którym zjechał pół Europy, ale jego zdaniem to jest przede wszystkim reklama polityczna, a na to ani on, ani zespół nie wyrażali zgody. „Panie pośle Gryglas! To nie jest w porządku! To jest skandal! Jeżeli Pan chce działać tak podstępnie i cwaniacko w UE, jak przy okazji tej sprawy z filmikiem o »motoryzacji«, to mam nadzieję, że przegra Pan te wybory” – napisał Skiba.

Poseł Gryglas w swoim filmie zapowiada, że małym fiatem ze swoją podobizną będzie odwiedzał wyborców w swoim okręgu wyborczym, czyli w Warszawie i w podwarszawskich miejscowościach. Gryglas jest politykiem Porozumienia Jarosława Gowina. W wyborach do Parlamentu Europejskiego kandyduje z 5 miejsca na warszawskiej liście Prawa i Sprawiedliwości.

– Wszyscy mamy sentyment do polskiego Fiata 126p. Zmotoryzował Polskę – mówi poseł w spocie. – Teraz odwiedzę maluszkiem wszystkie dzielnice Warszawy, a także Grodzisk, Legionowo, Nowy Dwór, Otwock, Piaseczno, Pruszków, Wołomin i Ożarów Mazowiecki – przekonuje polityk. Jego hasło to „Nie będziemy niemi” i „Potrafię, zrobię”.

Poseł skomentował sprawę na swoim prywatnym profilu na Facebooku, w odpowiedzi na zarzut jednego z internatów o kradzież piosenki. „Niczego nie ukradłem. Proszę ważyć słowa” – napisał w komentarzu i na swoją obronę załączył screen z rozmowy z Krzysztofem Skibą. Z opublikowanych przez Zbigniewa Gryglasa wiadomości wynika, że Skiba udzielił posłowi zgody na wykorzystanie piosenki w „filmiku o Maluszku”, ale polityk nie poinformował wprost, że chodzi o spot wyborczy.

Krzysztof Skiba w swoim wpisie przypomniał, że wcześniej jego piosenkę „Jak słodko zostać świrem” wykorzystało TVP Info do swojego materiału. Muzyk twierdzi, że na to też się nie zgodził i skierował sprawę do sądu. „Zwariować można!” – skomentował.