PiS traci, Koalicja Obywatelska zyskuje. Najnowszy sondaż CBOS

Wyniki sondażu CBOS przeprowadzonego od 12 do 19 września opublikowano na Twitterze. Wynika z nich, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się we wrześniu, najwięcej miejsc w Sejmie zdobyłoby Prawo i Sprawiedliwość. Na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego wskazało 46,4 proc. respondentów, co świadczy o nieznacznym spadku poparcia w porównaniu z sierpniem, kiedy to chęć głosowania na partię rządzącą deklarowało 46,6 proc. ankietowanych.

KO zyskuje, Lewica traci

Drugie miejsce we wrześniowym zestawieniu zajęła Koalicja Obywatelska, czyli połączone siły Platformy Obywatelskiej. Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej oraz Zielonych. Opozycyjny sojusz zdobył 23,2 proc. wskazań respondentów, co świadczy o znaczącym wzroście notowań. W poprzednim chęć oddania głosu na KO zadeklarowało 18,8 proc. ankietowanych. Trzecie miejsce zdobyło PSL, z list którego startują także przedstawiciele ruchu Kukiz'15. Koalicja Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Pawła Kukiza mogłaby liczyć na 7,7 proc. głosów. To nieco ponad dwa punkty procentowe więcej niż w sierpniu, kiedy to na PSL wskazało 5,6 proc. osób biorących udział w badaniu.

Spadek poparcia odnotowała Lewica, czyli Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna oraz Lewica Razem, na którą chciałoby zagłosować 5,2 proc. ankietowanych. Jeszcze w sierpniu na lewicowy sojusz wskazywało 8,8 proc. ankietowanych. Poniżej progu wyborczego znalazła się Konfederacja, która chociaż odnotowała lepszy wynik (1,9 proc. w sierpniu) to z rezultatem rzędu 3,1 proc. nie miałaby szans na dostanie się do Sejmu.

Mimo że do wyborów parlamentarnych pozostały nieco ponad trzy tygodnie, to mniej respondentów niż w sierpniu wyraziło chęć udziału w wyborach. Podczas wrześniowego badania taką deklarację złożyło 72 proc. ankietowanych. Dla porównania, w sierpniu było to 77 proc.