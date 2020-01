„Tak, tak wyglądałem kilkanaście lat temu”. Krzysztof Bosak odpowiada internautce

W sobotę elektorzy Konfederacji zdecydowali, że to Krzysztof Bosak będzie reprezentował ugrupowanie w nadchodzących wyborach prezydenckich. W internecie natychmiast pojawiły się liczne komentarze. Na jeden z nich zwrócił uwagę sam zainteresowany.

Jedna z użytkowniczek Twittera zamieściła bowiem stare zdjęcie polityka, kpiąco określając go „mężem stanu” . Bosak skrytykował ją za wyśmiewanie jego wyglądu z młodzieńczych lat. „Tak, tak wyglądałem kilkanaście lat temu. Mniej lub bardziej podobnie wygląda wielu chłopaków w młodym wieku. Wyśmiewanie za młodzieńczy wygląd jest szkodliwe. Młodych chłopaków należy wspierać w rozwoju. Pomagać im budować poczucie wartości, a nie upokarzać »konkursem piękności«” – skwitował.

Jego riposta spotkała się z licznymi głosami poparcia. „Nie jesteś z mojej bajki. Ale tu pełna zgoda. Jeśli coś komuś wytykać, to z pewnością nie wygląd. Ani ten sprzed lat, ani ten dzisiejszy” – napisał jeden z komentujących. „Daleko mi do Pana idei, ale proszę nie przejmować się podobnymi wpisami” – dodała kolejna osoba. „Ja tu widzę młodego człowieka, który udziela wywiadu, nienagannie ubranego co świadczy o jego odpowiedzialności i dorosłości. Nigdy nie należy śmiać się z fizycznego wyglądu człowieka, obojętnie czy to mężczyzna czy kobieta” – dodała kolejna internautka.

Czytaj także:

Janusz Korwin-Mikke niezadowolony z Bosaka. Wskazał „znacznie lepszego” kandydata na prezydenta