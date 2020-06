W Poznaniu tłumy na spotkaniu z Trzaskowskim. „Byłem dumny, gdy Kaczyński bronił Gruzji”

Rafał Trzaskowski w Poznaniu mówił o potrzebie zmiany. – Potrzebna nam jest nowa polityka, potrzebne nam jest odbudowanie wspólnoty, więzi pomiędzy Polkami i Polakami. To jest niesłychanie dzisiaj istotne. Chciałem wam powiedzieć jedno. Zostawmy tych polityków, którzy się ciągle kłócą i ciągle mają takie harde, twarde miny. Niech oni się dalej kłócą między sobą. My zajmijmy się tym, co najważniejsze. Zajmijmy się rozmową, dlatego że ostatnio tej rozmowy między nami tak bardzo brakuje. – mówił.

Jako przykład pogorszenia stosunków między Polakami Trzaskowski podał kłótnie o politykę przy stole wigilijnym. Jego zdaniem podczas spotkań rodzinnych powinno się dyskutować raczej o tym, jak wspólnymi siłami polepszać nasz świat. – Staję przed wami, by głośno powiedzieć władzy w Polsce, że mamy tego dość! – mówił. – Dzisiaj jest potrzebna po prostu pokora i praca. Ciężka praca, żeby się zastanowić nad tym, co nas łączy – dodawał.

Nie głosowałem na Kaczyńskiego, ale...

Rafał Trzaskowski opowiedział o Emilu Barchańskim, działaczu antykomunistycznej opozycji, którego śmierć była dla niego inspiracją do politycznego zaangażowania się. – Wtedy w Polsce królowała pogarda, kłamstwo, karierę robili ludzie bez kręgosłupów, bez wykształcenia. Robili sobie nawet punkt honoru z tego, że nie potrafili dobrze mówić po polsku – przypominał. Podkreślał siłę tych, którzy zaangażowali się w pierwsze wolne wybory. – Wtedy na plakacie wyborczym był Kaczyński i Wałęsa, razem – podkreślał. – Ja nie głosowałem na Kaczyńskiego, ale byłem dumny, gdy bronił Gruzji przeciwko atakom Rosji. Byłem, pamiętam to, bardzo z niego dumny – podkreślał Rafał Trzaskowski, mówiąc o zmarłym Lechu Kaczyńskim.

500+ to dobra diagnoza i słuszny program

– Nasi konkurenci polityczni postawili dobrą diagnozę, że nie wolno nikogo zostawić. Że wszystkim należy się szacunek. Że słabszym trzeba pomóc, że wszyscy muszą mieć udział w naszym wspólnym sukcesie. To była dobra diagnoza i trzeba to im oddać. Jaka była recepta? Receptą było 500+. Niektórzy z nas krytykowali ten program, ale ten program jest słuszny – podkreślał Rafał Trzaskowski. – Trzeba to przyznać, jest to absolutnie niezbywalny filar naszej polityki społecznej i to było dobre posunięcie, dobry ruch, tylko niestety nie towarzyszyło temu wzmocnienie państwa. To, co przecież nasi konkurenci obiecywali. Nasze państwo, nasza ukochana ojczyzna została po prostu dramatycznie osłabiona, co właśnie widać w czasach epidemii, gdzie nie są podejmowane racjonalne decyzje – stwierdzał.

Tłumy w Poznaniu

Kandydat na prezydenta prosił co prawda swoich zwolenników o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, jednak wyraźnie widać, że tłum jest zbyt gęsty jak na nową rzeczywistość sanitarną. „Pamiętajcie, niezależnie od tego, gdzie się zobaczymy czy usłyszymy – dbajcie o siebie, zachowajcie ostrożność, utrzymujcie bezpieczny dystans” – apelował przed spotkaniem Trzaskowski.