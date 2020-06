Andrzej Duda stanowczo: Nie pozwolimy na to, aby sprowadzać nasze dzieci na złą drogę

– Dziś bronimy naszych wartości. Polska Konstytucja jasno podkreśla prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami – powiedział Andrzej Duda na spotkaniu z wyborcami w Brzegu. – Nie pozwolimy na to, aby sprowadzać nasze dzieci na złą drogę. Karta Rodziny jasno odnosi się do Konstytucji – kontynuował polityk ubiegający się o reelekcję. Podczas wystąpienia prezydent podkreślił jednocześnie, że „Polska nie jest państwem elit, jest państwem wolności i solidarności, jest państwem dla wszystkich”.

– Chcę oddać przyszłym pokoleniom Polskę wolną i spokojną, z którą trzeba się liczyć – powiedział Andrzej Duda. – Chcę spokojnego budowania pomyślności Rzeczypospolitej. Zawsze będę bronił polskiej rodziny i nie pozwolę odebrać jej tego, co dzisiaj otrzymuje i co jej się należy – przekonywał.

Andrzej Duda o wyrzuceniu Żalka z programu TVN24

Andrzej Duda odniósł się także do wyrzucenia posła Zjednoczonej Prawicy Jacka Żalka z programu „Fakty po faktach” TVN24. – Jeżeli w szkole przemyca się ideologię, żeby zmienić punkt widzenia dzieci i ustawić ich patrzenie na świat, choćby poprzez ich seksualizację, w dziecięcym wieku, coś co jest sprzeczne z najgłębszą logiką dojrzewania człowieka w sposób spokojny, w sposób zrównoważony – to to jest ideologia, nic innego. Jak silny jest dzisiaj ten prąd to pokazuje wczorajsza sytuacja, kiedy z jednej z polskich telewizji wyrzucono posła, który powiedział, że to jest ideologia. Nazwał to po prostu ideologią. Próbuje nam się wmówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia – powiedział.