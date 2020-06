Wybory 2020. Kogo poprze Konfederacja w II turze?

Według sondażu exit poll przeprowadzonego przez IPSOS dla TVP, TVN oraz Polsatu żaden z kandydatów nie uzyskał poparcia wyższego niż 50 procent. Tym samym konieczne będzie przeprowadzenie drugiej tury wyborów. Zgodnie z kodeksem wyborczym zmierzy się w niej dwóch kandydatów z najwyższym poparciem – według sondażu będą to Andrzej Duda, na którego głos oddało 41,8 proc. wyborców oraz Rafał Trzaskowski, którego poparło 30,4 proc. wyborców. Kodeks wyborczy zakłada, że druga tura wyborów odbędzie się za dwa tygodnie, a więc do urn wyborczych pójdziemy w niedzielę 12 lipca.

Tuż po ogłoszeniu wyniku sondażu exit poll, Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski zwrócili się do elektoratu Krzysztof Bosaka. – Bardzo niewiele dzieli nas z panem Krzysztofem Bosakiem. W bardzo wielu sprawach się zgadzamy. W wielu sprawach chcieliby, żeby było szybciej, radykalniej, zdecydowanie. To są prawa młodości, ale cel jest wspólny: silna, bezpieczna Polska – powiedział urzędujący prezydent. – Dziękuję Krzysztofowi Bosakowi i jego wyborcom. Jeśli chodzi o wolność gospodarczą mamy w większości takie same poglądy – stwierdził Rafał Trzaskowski.

Oświadczenie Liderów Konfederacji

Rada Liderów Konfederacji wystosowała oświadczenie, w którym pogratulowano wyniku Krzysztofowi Bosakowi (uzyskał 7,4 proc. głosów). Entuzjazm i wysiłek jaki podczas tej kampanii towarzyszył kandydatowi Konfederacji jest kolejnym krokiem w wielkiej zmianie politycznej, którą rozpoczęliśmy w ubiegłym roku – napisano. Jednocześnie kierownictwo Konfederacji poinformowało, że w drugiej turze wyborów nie udzieli poparcia żadnemu z kandydatów. Zachęcamy swoich sympatyków do głosowania zgodnego z własnym sumieniem i rozumem – podkreślono.