Ważny polityk odchodzi z Polski 2050. „To w komplecie z dymisją?”

„Myślę dziś o wszystkich wolontariuszkach i wolontariuszach, których spotkałem na swojej drodze – zarówno o tych, którzy byli z nami na początku, jak i o tych, którzy dziś nadal budują zaplecze ruchu Polska 2050” – tak wpis na portalu X (dawnym Twitterze – red.) rozpoczął Mikołaj Dorożała.

W dalszej jego części wiceminister klimatu i środowiska podkreślił, że jest wdzięczny Szymonowi Hołowni za to, że jako kandydat w wyborach prezydenckich w 2020 r. tak wyraźnie upomniał się o polską przyrodę. „To dzięki niemu ludzie tacy jak ja – spoza utartych szlaków polityki – dostali realną szansę, by o tę przyrodę zawalczyć. Dla wszystkich jest jasne, że przyroda sama się nie obroni. Dlatego mocno trzymam kciuki za koleżanki i kolegów z partii i życzę im jak najlepiej” – napisał.

Dorożała odchodzi z Polski 2050. „Pozostaję na najważniejszym dla mnie froncie”

Mikołaj Dorożała poinformował, że złożył rezygnację z członkostwa w partii Polska 2050. „Pozostaję na najważniejszym dla mnie froncie – walcząc o polską przyrodę” – zaznaczył, a następnie wymienił projekty, których realizacją może pochwalić się wraz z zespołem. Wśród nich są: utworzenie blisko 150 nowych rezerwatów przyrody, zakończenie cierpienia tysięcy ptaków po wykreśleniu pięciu najbardziej narażonych gatunków z listy łownej, przygotowanie strategii ochrony zasobów wodnych Polski oraz zwiększenie ochrony najcenniejszych polskich lasów.

Do wpisu Mikołaja Dorożały odniósł się Bartosz Romowicz, poseł Polski 2050. „To w komplecie z dymisją? Czy w zastępstwie dymisji? A może propozycja była taka: odejdź z Polski2050 to zostaniesz w ministerstwie?” – zapytał, a jego słowa cytuje rmf24.pl.

Warto przypomnieć, że w połowie lutego doszło do serii odejść z Polski 2050. Na zwołanej wówczas konferencji prasowej Paulina Hennig-Kloska poinformowała, że grupa polityków zakłada nowy klub parlamentarny, który będzie nosił nazwę Centrum.

