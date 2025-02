Żony kandydatów mają zaangażować się w kampanię wyborczą. Ujawniono plany

Kilka dni temu opublikowaliśmy sondaż, w którym pracownia SW Research sprawdziła, kogo Polacy widzieliby w roli pierwszej damy. Co ciekawe wielu nie umiało wskazać najlepszej kandydatki. To może się zmienić, bo małżonkowie kandydatów coraz częściej mają być obecni w kampanii wyborczej.

Trzaskowska, Nawrocka, Mentzen. Żony kandydatów w kampanii wyborczej

W kampanii męża aktywnie bierze udział już Małgorzata Trzaskowska, która towarzyszy prezydentowi Warszawy w wybranych spotkaniach na terenie Polski. Na początku lutego do sieci trafiło też nagranie, na którym widać kobietę za kierownica ciągnika rolniczego. Co ciekawe Małgorzata Trzaskowska, z wykształcenia ekonomistka, która obecnie ma zajmować się działalnością edukacyjną, posiada uprawnienia do kierowania ciągnika.

twitter

– Interesują ją takie rzeczy – tłumaczy bliski współpracownik kandydata KO w rozmowie z portalem gazeta.pl i zapowiada, że to nie koniec zaangażowania żony Trzaskowskiego w jego kampanii wyborczej. – Tak jak do tej pory, będzie towarzyszyła prezydentowi w spotkaniach w całej Polsce, ale będzie miała też własne aktywności – wskazał.

Kilka dni temu udział w kampanii męża zadeklarowała także Marta Nawrocka, która specjalnie w tym celu założyła konto na Instagramie. „Nie wyobrażam sobie, by nie wspierać mojego męża w tej ważnej drodze. Na czas kampanii wyborczej zawiesiłam swoje życie zawodowe, zatem bez wątpienia Karol i Państwo możecie na mnie liczyć” – napisała żona Karola Nawrockiego, która zawodowo pracuje w Krajowej Administracji Skarbowej. „Oczywiście w tym czasie chciałabym poznać Was, ale też mam nadzieję, że Wy poznacie mnie. Do zobaczenia!” – dodała.

Zgodnie z zapowiedzią we wtorek na Instagramie pojawił się pierwszy filmik, na kory żona prezesa IPN zbiera podpisy poparcia dla kandydatury męża i rozdaje wyborcą drobne gadżety. Możliwe, że Marta Nawrocka pojawi się także na konferencji programowej popieranego przez PiS kandydata, która ma odbyć się 2 marca.

„Ludzie oczekują, że potencjalny kandydat będzie umiał realizować się w roli męża”

W kampanię mają włączyć się również żony i mężowie innych kandydatów. Portal gazeta.pl nieoficjalnie ustalił, że Agnieszka Mentzen ma pojawić się na zaplanowanej na 22 lutego w Bełchatowie konwencji kandydata Konfederacji. O 31-latce niewiele wiadomo, chociaż sama aktywnie od lat prowadzi swoje prywatne konto na Instagramie, gdzie publikuje zdjęcia z mężem i dziećmi, których mają troje.

Jak informuje gazeta.pl, w dalszej części kampanii aktywni mają być także Urszula Brzezińska-Hołownia, zawodowo oficer Wojska Polskiego, pilotująca myśliwce MiG-29 oraz Maciej Maryl, mąż Magdaleny Biejat, zawodowo zastępca dyrektora ds. ogólnych Instytutu Badań Literackich PAN.

– Można powiedzieć, że pani Urszula jest cały czas zaangażowana w kampanię, bo bardzo mocno wspiera Szymona Hołownię, natomiast w pewnym momencie z pewnością to zaangażowanie się zwiększy – wskazuje Agnieszka Buczyńska ze sztabu kandydata Polski 2050, popieranego przez PSL. – Na jakimś etapie kampanii pan Maciej Maryl z pewnością się pojawi – zapowiada ogólnie szefowa sztabu kandydatki Lewicy senatorka Anna Górska.

– W Polsce liczy się jednak tradycyjna rodzina, czyli mąż, żona i dzieci, więc jest to także istotne w kontekście odbioru kandydata – mówi portalowi gazeta.pl Bartosz Czupryk, specjalista ds. wizerunku i marketingu politycznego. – Ludzie oczekują, że potencjalny kandydat będzie umiał realizować się w roli męża, osoby odpowiedzialnej za rodzinę. Jeżeli potrafi być odpowiedzialny za rodzinę, dobrze wychować dzieci, żyć w zgodzie w żoną, być jej wierny, to jednocześnie może być pretendentem do roli męża stanu – tłumaczy.

Czytaj też:

Nawrocki o luksusowych podróżach. Zapewnił, że „ciężko pracował dla Polski”Czytaj też:

Nietypowy sondaż prezydencki. Polacy wskazali Hołownię i Nawrockiego