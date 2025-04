Hołownia zaskoczył w czasie debaty. Takiej riposty nie mógł się spodziewać

W poniedziałek 14 kwietnia odbyła się kolejna debata prezydencka. W siedzibie Telewizji Republika stawiło się 10 kandydatów: Artur Bartoszewicz, Grzegorz Braun, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Marek Woch i Adrian Zandberg.

Szymon Hołownia wspomniał o CV. Tak ripostował Artur Bartoszewicz

Wydarzenie składało się z kilku części, a na zakończenie każdy z kandydatów miał okazję do wygłoszenia tzw. swobodnej wypowiedzi. Ten czas Szymon Hołownia wykorzystał w nieco inny sposób niż polityczni rywale. Sięgnął po swego rodzaju rekwizyt.

– To jest trochę rozmowa o pracę. Dlatego bardzo państwa proszę, żebyście wzięli pod uwagę moje CV. Zamieszczę je za chwilę na swoim Facebooku. I jeżeli taka będzie wasza wola – pokornie was o to proszę – dali mi szansę do wejścia do drugiego etapu rekrutacji, a on odbędzie się oczywiście 18 maja – powiedział polityk, pokazując do kamery kartkę z CV.

– Liczę na to, że będę mógł u państwa ubiegać się o ten zaszczyt, żeby was reprezentować i przez najbliższe pięć lat zapewnić wam to, za czym najbardziej tęsknicie: spokój, pokój, rozwój i bezpieczeństwo naszych dzieci – dodał.

Z ripostą ruszył Artur Bartoszewicz. – CV marszałka? Błagam. 21-latek ma większe CV i jest bardziej adekwatny do pełnienia tej funkcji – stwierdził. Kandydat na prezydenta zapowiedział także, że przekaże Hołowni swoje CV, które składa się z 40 stron.

Tak wygląda CV Szymona Hołowni. „Poważnie traktuję Polki i Polaków”

Chwilę później na profilu Szymona Hołowni na portalu X (dawnym Twitterze – red.) został opublikowany wspomniany dokument. „Jak zapowiedziałem w debacie, przedstawiam moje CV. W przeciwieństwie do niektórych, ja na poważnie ubiegam się o pracę na stanowisku prezydenta RP. I poważnie traktuję Polki i Polaków” – napisał marszałek Sejmu.

Dokument został podzielony na kilka części, w tym doświadczenie zawodowe w obszarze polityki, a także na innych polach oraz podejmowane aktywności w ramach działalność społecznej. Przedstawiony został także profil kandydata, dane kontaktowe, wykształcenie, wyróżnienia i nagrody, zainteresowania i pasje oraz znajomość języków obcych.

Etap wygłaszania swobodnych wypowiedzi w czasie debaty rozpoczyna się ok. 2 godz. 43 min. poniższego nagrania.

